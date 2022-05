Scraper-ul OmniDex1 DEX este acum activ, permițând lui Dia să colecteze și să agreeze date de piață de la OmniDEX pe Telos.

Nu căutați mai departe de acest scurt articol pentru toate detaliile despre Dia: ce este, dacă merită să investiți și cele mai bune locuri pentru a cumpăra Dia acum.

Binance a crescut exponențial de când a fost fondat în 2017 și este acum unul dintre, dacă nu cel mai mare schimb de criptomonede de pe piață.

DIA (Decentralised Information Asset) este o platformă oracle open-source care permite actorilor de pe piață să obțină, să furnizeze și să partajeze date de încredere.

DIA își propune să fie un ecosistem pentru date financiare deschise într-un ecosistem financiar de contracte inteligente, reunind analiștii de date, furnizorii de date și utilizatorii de date.

În general, DIA oferă o punte fiabilă și verificabilă între datele off-chain din diverse surse și contractele inteligente on-chain care pot fi folosite pentru a construi o varietate de DApp-uri financiare.

DIA este tokenul de guvernanță al platformei. În prezent, se bazează pe protocolul ERC-20 Ethereum.

Dia poate fi o investiție profitabilă, dar faceți-vă timp să citiți cel puțin câteva predicții de preț de la analiștii de top și să vă documentați pe piață înainte de a vă angaja. Fiți reținuți în ceea ce privește orice sfaturi de investiții.

Potrivit Tech News Leader, moneda lui Dia va scădea la 0,74 USD într-un an, dar apoi va ajunge la 2,16 USD în 5 ani. Peste un deceniu, 1 DIA va valora 13,71 USD.

Wallet Investor consideră că DIA este o investiție proastă. Ei prevăd o scădere la 0,04 USD, aproximativ jumătate din prețul actual. Aceasta ar fi o pierdere de 95%.

