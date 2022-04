Do Kwon țintește BTC în valoare de 10 miliarde de dolari pentru a sprijini TerraUSD (UST).

Fondatorul și CEO-ul Terraform Labs, Do Kwon, a adăugat Bitcoin în valoare de 230 de milioane de dolari în portofelul Luna Foundation Guard, cumpărând 5.040 BTC miercuri, când prețurile au scăzut din nou.

Miercuri, prețul Bitcoin a fost sub 45.000 USD pe fondul sentimentului negativ al pieței, oferind o oportunitate de „cumparare” pentru CEO-ul Terra. De aceeași oportunitate profitase anterior și MicroStrategy care a cumpărat Bitcoin în valoare de 190 de milioane de dolari.

Kwon a distribuit vestea pe Twitter:

„Astăzi mi-am udat plantele, am scris niște e-mailuri, am cumpărat bitcoin în valoare de 230 de milioane, am aspirat casa, am mâncat de la McDonalds, acum plec să plimb câinele.”

Today I:

– Watered my plants

– Wrote some emails

– Bought 230M in $BTC

– vacuumed the house

– had some mcdonalds

Now off to walk the dog 🤝

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) April 6, 2022