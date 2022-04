După ce Twitter a acceptat oferta lui Elon Musk, prețul popularei monede meme a urcat considerabil. Crescuse cu 30% și nu se oprise încă la momentul scrierii. Hectomiliardarul va prelua gigantul rețelelor sociale.

Dogecoin crește vertiginos deoarece potențialul său ca mijloc de plată a crescut enorm.

Nu căutați mai departe de acest scurt articol pentru toate detaliile despre Dogecoin: ce este, dacă merită să investiți și cele mai bune locuri pentru a cumpăra Dogecoin acum.

Dogecoin prezintă un câine Shiba Inu pe logo-ul său și se bazează pe un meme de internet cu temă câine. Este un proiect open-source și un fork Litecoin.

Utilitatea sa principală a fost ca sistem de tipping pe Reddit și Twitter pentru a recompensa utilizatorii care partajează sau creează conținut de calitate. Acum că Musk a ajuns la conducerea Twitter, se așteaptă ca această utilitate să devină mai proeminentă.

În acest moment, oamenii pot primi tips în Dogecoin de la un faucet sau participând la o comunitate care îl folosește.

Dogecoin diferă de Bitcoin în mai multe moduri, inclusiv timpul de blocare și minare. Dogecoin are o rezervă nelimitată și un timp de blocare de un minut. Nu există limită pentru numărul de Dogecoin pe care le puteți mina.

Nimic nu poate înlocui propria documentare. Orice decizie de investiție pe care o luați ar trebui să se bazeze pe expertiza dvs. pe piață, pe atitudinea dumneavoastră față de risc și pe caracteristicile și răspândirea portofoliului dumneavoastră. De asemenea, luați în considerare cum v-ați simți dacă ați pierde bani.

Digital Coin și GOV Capital se așteaptă ca Dogecoin să ajungă la 0,20 USD într-un an. CryptoNewZ sunt și mai optimiști, preconizând un preț maxim de 21 de cenți pe token încă din acest an.

