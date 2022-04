Prețul DOGE a crescut la maxime de aproape 0,17 dolari, în timp ce acțiunile Twitter au câștigat, de asemenea, pentru a închide cu 5,6% mai mult, la 51,70 dolari.

Dogecoin (DOGE) a crescut cu peste 25% luni, 25 aprilie, după ce CEO-ul Tesla, Elon Musk, cel mai mare fan al său, a achiziționat Twitter (TWTR).

DOGE, care a alimentat știrile anterioare legate de Musk, a urcat la maxime intraday aproape de 0,17 USD. Creșterea monedei meme de top a venit după o tachinare de o zi, sentimentul investitorilor în jurul monedei atingând un vârf după ce Musk a ajuns la o înțelegere cu consiliul Twitter cu privire la achiziție.

În timp ce criptomoneda rămâne departe de maximul său istoric de 0,73 USD atins în mai 2021, reacția la știrile de astăzi ar putea fi doar una dintre multe altele care vor urma.

La momentul redactării acestui articol, DOGE/USD se tranzacționa în jurul valorii de 0,16 USD, cu aproximativ 15% în creștere în ultimele 24 de ore după ce a redus unele dintre câștigurile intraday.

Luni, Twitter a anunțat într-un comunicat de presă că consiliul său de administrație „a încheiat un acord definitiv pentru a fi achiziționat de o entitate deținută în totalitate de Elon Musk”.

Potrivit anunțului, achiziția se traduce în 54,20 USD per acțiune pentru o valoare de 44 miliarde USD. La acest preț, acționarii Twitter primesc o primă de 38% la prețul de închidere al acțiunilor companiei la 1 aprilie 2022, cu o zi înainte ca CEO-ul Tesla să dezvăluie o participație de 9% în Twitter.

Musk spune că se va asigura că Twitter devine „rodul de bază” al libertății de exprimare, mai bine ca niciodată și fără roboți de spam. El îl va îmbunătăți cu funcții noi și va căuta să autentifice toate persoanele.

„Twitterul are un potențial extraordinar – aștept cu nerăbdare să lucrez cu compania și comunitatea de utilizatori pentru a-l debloca”, a spus el.

De asemenea, Musk speră ca faptul că el deține compania de social media să nu îi împingă pe unii utilizatori să părăsească platforma.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022