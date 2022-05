Dogecoin (DOGE), cea mai mare criptomonedă meme, a scăzut cu peste 15% în ultimele 24 de ore după ce balenele Anon au transferat 250 de milioane de DOGE, jumătate din sumă mergând către Robinhood.

La momentul redactării acestui articol, DOGE se tranzacționa la 0,07903 USD, în scădere cu 15,51% după ce a revenit de la un maxim zilnic de 0,09932 USD.

Potrivit unui tweet al @DogeWhaleAlert, un cont care urmărește marile transferuri Dogecoin, au fost efectuate două tranzacții depășind fiecare 100 de milioane, adică 110.614.220 și 139.261.848 de monede meme în valoare fiecare de 8.497.274 USD și, respectiv, 11.625.997 USD.

A doua tranzacție de 139.261.848 Dogecoins a fost transferată către Robinhood, o aplicație de tranzacționare populară din SUA care permite clienților să investească în acțiuni și criptomonede precum Bitcoin, DOGE, Ethereum, Bitcoin Cash, Shiba Inu, Solana și alte monede populare.

139,261,848 $DOGE ($11,625,997 USD) was transferred from an unknown wallet to a #Robinhood wallet.

