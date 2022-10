Este Bitcoin la un eveniment distanță de o lume a durerii?

Bitcoin se învârte în jurul acestui nivel de 20.000 de dolari – sau aproape de el – de ceva vreme.

Este ciudat cum funcționează lucrurile. Tranzacționează lateral timp de câteva săptămâni și toți traderii devin nerăbdători.

Dar oameni buni: aveți grijă ce vă doriți. Există motive să credem că actualul flirt al Bitcoin cu 20.000 de dolari ar putea fi privit ca fiind „vremurile bune” cândva în curând.

Ce putem spune din ciclurile anterioare?

Dacă ne uităm la ciclurile anterioare, este remarcabil faptul că Bitcoin rareori urmărește dincolo de vârful pieței ascendente anterioare. În acest caz, piața ascendentă anterioară a atins vârful în apropierea Crăciunului din 2017, când Bitcoin a explodat în sus pentru a se tranzacționa la 19.345 de dolari.

Prin urmare, se poate observa că am coborât acum sub acest nivel – chiar dacă doar cu o mică diferență. Privind graficul, puteți vedea că acest lucru reprezintă un fenomen aberant din punct de vedere istoric.

Nu acord prea multă atenție suportului și rezistenței – cred că, în mediul actual, tot ceea ce contează este climatul macro amenințător. Bitcoin, alături de piața bursieră, se mișcă doar în funcție de lecturile privind inflația și de cuvintele lui Jerome Powell.

Cu toate acestea, ar fi neglijent să trecem cu totul cu vederea capriciile psihologice. Acestea joacă un factor în toate mișcările de pe piață, iar de multe ori în cazul cripto pot fi mai pronunțate decât majoritatea.

Acesta este motivul pentru care mă tem că un singur eveniment rău desparte Bitcoin de o zi catastrofală și la o lumânare roșie ascuțită. Cea mai mare criptomonedă din lume a fost în mișcare de crab la aceste niveluri timp de aproape patru luni. Cu cât face acest lucru mai mult timp, cu atât mai important devine acest nivel.

În plus, faptul că această mișcare de crabare are loc în jurul cifrei de 20.000 de dolari, importantă din punct de vedere psihologic, adaugă un pic de simbolism și pregnanță. În cele din urmă, având în vedere faptul că vârful din bull-ul anterior a fost șters, acest lucru aduce cu adevărat toți factorii în joc.

Macro încă mai are un cuvânt de spus

Bineînțeles, macro este încă foarte mult lider. Și, având în vedere că starea lumii este atât de precară în acest moment – creșteri ale dobânzilor, creșterea în spirală a costului vieții, un război în Europa, o criză energetică – veștile proaste sunt peste tot unde te uiți. Nu este greu să ne imaginăm un eveniment cu vești proaste care va apărea în curând.

Dacă acest eveniment se materializează, atunci mă tem pentru Bitcoin. Nu aș fi surprins să văd moneda portocalie prăbușindu-se la un nivel pe care nu mulți îl credeau posibil – cel puțin, nu atunci când discuțiile despre „supercicluri” erau în vogă în timpul valului pandemic.

Este important de remarcat că economia este o bestie diferită în acest moment față de tot ceea ce a experimentat vreodată Bitcoin. Oamenii uită că Bitcoin a fost lansat abia în 2009. Acest lucru înseamnă că nu a mai existat niciodată într-un mediu cu rate ridicate ale dobânzilor și nici într-o lume în care piața bursieră nu a imprimat câștiguri scandaloase (S&P 500 a crescut de 6 ori de la nadirul său din timpul crizei economice mondiale până la maximul său istoric, în urmă cu mai puțin de un an).

Deci, în acest context, la ce bun să predici orbește că Bitcoin a mai tras în jos sume similare înainte, doar pentru a răbufni din nou?

Astăzi, ne aflăm direct în mijlocul unei piețe bear mai largi, pentru prima dată în istoria cripto. S&P 500 a scăzut cu aproape 25% în acest an. Obligațiunile sunt în picaj. Chiar și regele paradisurilor sigure, aurul, a rămas în urmă.

Bitcoin este, de asemenea, un activ complet diferit față de ciclurile anterioare. Există o lichiditate puternică pe piețe și o adoptare instituțională. Pe scurt, este un activ financiar obișnuit. Este chiar mijloc de plată legal în câteva țări. Nimeni din cercurile financiare nu a auzit de Bitcoin în acest moment.

Deci, din nou, ce ne pot spune ciclurile anterioare?

Când apare lumânarea roșie?

Permiteți-mi să fiu clar. Nu am nicio idee când va veni, așa că nu prea are rost. Dacă aș fi știut, nu aș fi tastat pe un laptop, ci aș fi stat întins pe o plajă undeva, sorbind dintr-o nucă de cocos pe care am cules-o cu mâinile goale.

Eu doar articulez o bănuială că mi-ar fi foarte frică de Bitcoin în acest moment. De ceva vreme se plimbă pe apă la acest marcaj – iar acest marcaj este unul semnificativ, atât în ceea ce privește cifra rotundă de 20.000 de dolari, cât și în comparație cu ciclurile anterioare.

Volatilitatea nu este niciodată departe de Bitcoin. Deci, pentru traderii care se plâng de acțiunea laterală – s-ar putea să vă uitați înapoi la aceste zile cu invidie cândva în curând. Nu m-ar surprinde deloc să văd o știre negativă și un val violent la sud de 15.000 de dolari.

Pe de altă parte – eu sunt doar un băiat pe Internet, ce știu eu?