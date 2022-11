Este FTX în insolvență? De ce vinde Binance FTT? – Scufundare profundă

CEO-ul Binance CZ a anunțat că exchange-ul renunță la participațiile FTT în urma dezvăluirilor despre relația Alameda/FTX

Activele de 14,6 miliarde de dolari ale Alameda reprezintă 40% din FTT, tokenul nativ al FTX

Există foarte puține informații cu privire la modul în care sunt denominate pasivele de 8 miliarde de dolari ale Alameda

Bankman-Fried foiletează Alameda și FTX, dar a apărat conflictul de interese

Volumul de FTT este scăzut – ilichiditatea ar împiedica Alameda să își vândă FTT

Alameda s-a oferit să cumpere FTT a CZ la 22 de dolari pe token, în timp ce crește îngrijorarea că presiunea de vânzare va bloca piața

CZ spune că va dura luni de zile pentru a vinde

Întrebarea mea este de ce cripto trece din nou prin asta?

Trăim într-o lume blockchain, cât de dificil este să punem toate acestea pe un blockchain?

Nu din nou.

Cu stresul post-traumatic provocat de contagiunea din timpul verii încă proeminent pentru investitorii în cripto-monede, când aparent jumătate din industrie a dispărut, acum se simte ca un deja vu. Și cine să joace rolul de răufăcător de data aceasta, ci doar FTX, presupusul cavaler alb care a intervenit pentru a salva situația cu oferte de salvare în ultimul moment a companiilor Celsius și BlockFi.

Ce s-a întâmplat?

Pe vremuri – și în termeni cripto, asta înseamnă doar acum câțiva ani – Binance a ajutat la incubarea FTX, care astăzi se prezintă ca fiind cel mai mare concurent al lor.

Au ieșit din poziția de capital anul trecut, primind 2,1 miliarde de dolari pentru investiția lor ordonată. Dar aceasta nu a fost plătită în numerar, în schimb au primit plata împărțită între stablecoin BUSD și, în mod crucial, tokenul nativ al FTX, FTT.

Problemele sunt centrate pe plata efectuată în tokenul FTT. CZ, directorul general al Binance, a anunțat pe Twitter că „din cauza dezvăluirilor recente care au ieșit la iveală, am decis să lichidăm orice FTT rămas în evidențele noastre”.

El a adăugat că „vom încerca să facem acest lucru într-un mod care să minimizeze impactul asupra pieței. Din cauza condițiilor de piață și a lichidităților limitate, ne așteptăm ca această operațiune să dureze câteva luni”.

As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Care sunt dezvăluirile despre FTX?

Anunțul CZ este un răspuns la un articol din CoinDesk despre bilanțul firmei de tranzacționare Alameda Research.

Alameda este (oarecum) o companie soră a FTX, deși detaliile sunt un pic mai neclare. Fondul de hedging/firma de tranzacționare a fost fondată de Sam Bankman-Fried, același Sam care conduce FTX, care s-a confruntat de mult timp cu întrebări legate de conflictul de interese dintre aceste două companii.

Bursele trăiesc și mor prin lichiditatea lor, iar aceasta este cel mai greu de realizat atunci când se lansează o nouă bursă. Traderii vor urmări lichiditatea, dar când începi cu zero lichiditate, nu vei avea comercianți. Și, prin definiție, lichiditatea vine doar de la comercianți. Așadar, este un fel de problemă perversă a oului și a găinii.

Bankman-Fried a rezolvat această problemă a oului și a găinii prin canalizarea unei mari cantități de tranzacții ale Alameda prin FTX, ceea ce a dus la creșterea lichidității. În scurt timp, FTX a pornit la drum, cu o creștere fenomenală (lansată în urmă cu numai trei ani, Bankman-Fried fiind catapultat în clubul miliardarilor la doar 20 de ani).

Întrebările legate de conflictul de interese se concentrează asupra informațiilor pe care Alameda le vede pe piață și pe care comercianții obișnuiți nu le văd. Bankman-Fried a respins această afirmație, dar realitatea este că Alameda este unul dintre cei mai mari furnizori de lichiditate de pe bursă și tranzacționează activ împotriva clienților. Presupunând că totul este onest, conflictul de interese este încă ușor de observat.

Alameda is a liquidity provider on FTX but their account is just like everyone else's. Alameda's incentive is just for FTX to do as well as possible; by far the dominant factor is helping to make the trading experience as good as possible. — SBF (@SBF_FTX) July 31, 2019

Dar există și alte povești încurcate între cei doi. În timp ce „sunt două afaceri separate”, CoinDesk a raportat că „diviziunea se rupe într-un loc cheie: în bilanțul Alameda, conform unui document financiar privat analizat de CoinDesk”.

Activele Alameda se ridicau la 14,6 miliarde de dolari la 30 iunie, din care 3,66 miliarde de dolari erau „TTF deblocate” și 2,16 miliarde de dolari „garanții TTF”. Am prezentat mai jos o diagramă cu defalcarea activelor, care include o doză mare de Solana, criptomoneda în care Sam Bankman-Fried a fost un investitor timpuriu și rămâne un susținător vocal.

În mod evident, acesta este un bilanț destul de îngrijorător de instrumente intens corelate. Dar ceea ce iese cu adevărat în evidență este tokenul FTT, care ocupă un procent uimitor de 40% (între alocările blocate și cele deblocate). FTT este, la urma urmei, un token creat de FTX.

Cât de îngrijorător este tokenul FTX?

Nu este vorba doar de legăturile incestuoase dintre companie, nici de faptul că FTX a fost tipărit din nimic și ocupă acum 40% din bilanț. Pentru că și aici există o problemă de lichiditate.

În momentul în care scriu aceste rânduri, plafonul de piață al tokenului FTX este de 3 miliarde de dolari (conform CoinMarketCap), iar plafonul de piață complet diluat este de 7,9 miliarde de dolari. Și acum vedeți problema – Alameda deține 3,7 miliarde de dolari din această capitalizare de piață, alături de alte 2,2 miliarde de dolari în „garanții FTT” – pentru care teoria dvs. este la fel de bună ca și a mea, deoarece nu am nicio idee despre ce înseamnă asta.

Nici alte active menționate în raportul CoinDesk nu risipesc îngrijorarea. Unul dintre ele este SRM, care este token-ul nativ al bursei descentralizate Serum, fondată de, ați ghicit, Sam Bankman-Fried.

Mai sunt menționate alte trei tokenuri – MAPS, OXY și FIDA. Nu voi pretinde că știu prea multe despre ele, dar acest lucru rezumă în sine problema. Din nou, acestea sunt foarte nelichide – mult mai mult decât FTT.

Și astfel, marea întrebare se îndreaptă către pasive. FTX are în bilanț datorii în valoare totală de 8 miliarde de dolari, din care 7,4 miliarde de dolari sunt împrumuturi. Nu am reușit să găsesc mai multe informații despre acestea, dar nu există nicio îndoială că această cifră este îngrijorătoare în comparație cu partea de active nelichide analizată mai sus.

Ar trebui menționat faptul că TTF este menționată printre pasive. Acest lucru ar atenua considerabil temerile, deoarece aceeași problemă a activelor „fantomă” s-ar putea aplica și în cazul pasivelor.

Dar nu avem nicio idee în ce este denominată cea mai mare parte a pasivelor. Deși nu cred nici o clipă că Alameda ar putea fi insolvabilă, scenariul apocaliptic este o parte a pasivului plină de fiat, deoarece partea de active pur și simplu nu poate fi lichidată în masă pentru a face față pasivelor. Se poate spune că este exagerat în mod eronat, având în vedere legăturile cu FTX și faptul că FTT poate fi tipărită din nimic și are o lichiditate atât de scăzută.

Acest grafic spune totul. Volumul zilnic în ultimele 6 luni este în medie de 25 de milioane de dolari, înainte de creșterea în această săptămână, deoarece această poveste a început să primească timp de emisie. Pur și simplu nu există nicio posibilitate ca Alameda să lichideze o parte semnificativă din deținerile sale din FTT fără a prăbuși prețul pieței. Prin urmare, activele sale de pe hârtie depășesc cu mult ceea ce valorează în realitate.

Deci, ce se întâmplă când Binance vinde?

Așadar, CZ este speriat de dezvăluirile din jurul tokenului FTT. O lipsă percepută a valorii de bază este un lucru, dar crearea ei din nimic și utilizarea ei pentru a susține bilanțurile este alta. Așa că a venit ordinul de vânzare.

Interesant, CZ a dat tweet-ul criptic că „nu vom sprijini oamenii care fac lobby împotriva altor jucători din industrie în spatele lor”, sugerând că există mai mult decât preocupările legate de relația Alameda /FTX.

Liquidating our FTT is just post-exit risk management, learning from LUNA. We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone. But we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Onwards. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Și în timp ce nu știm ce sumă din plata de 2,1 miliarde de dolari de la FTX pentru capitalul social al Binance este denominată în BUSD și FTT, nu există nicio îndoială că este substanțială în comparație cu lichiditatea tranzacționată pe piață – cu 500 de milioane de dolari totalul zvonurilor.

Acesta este motivul pentru care CEO-ul Alameda, Caroline Ellison, a intervenit cu o ofertă de a cumpăra sacul total de FTT al CZ la un preț de 22 de dolari pe token. La momentul scrierii acestui articol, prețul de piață este de 22,20 dolari. CZ recunoscuse situația lichidităților, declarând că va dura câteva luni pentru a finaliza ordinul de vânzare.

@cz_binance if you're looking to minimize the market impact on your FTT sales, Alameda will happily buy it all from you today at $22! — Caroline (@carolinecapital) November 6, 2022

De asemenea, ea a trecut anterior la clarificarea faptului că bilanțul la care se face referire în raportul CoinDesk era incomplet, deși acest lucru nu a descurajat CZ să vândă.

Părerile mele

Așa cum se întâmplă în mod obișnuit aici, există o lipsă frustrantă de claritate.

Comentariile lui Ellison potrivit cărora bilanțul este incomplet arată acest lucru. Dar permiteți-mi să întreb acest lucru – într-o industrie construită pe blockchain, de ce există atât de des o problemă cu transparența? De ce nu putem face ca acești mari jucători să își prezinte deținerile și bilanțurile pe lanț pentru ca toți să le vadă?

Am văzut același lucru în timpul fiascoului de la Terra, nimeni nu știa cu siguranță ce capital deținea Garda Fundației Luna, care desfășura cu disperare Bitcoin pentru a apăra blocul care se prăbușea.

Și din nou – tot un déjà vu și aici – totul este mai incestuos decât o reuniune de familie Lannister. Alameda care deține token-uri FTT, lansate de FTX, în care a investit Binance, care a fost plătită în FTT. Privind din exterior, aceasta este o nebunie.

La fel a fost și cu Three Arrows Capital care deține Luna. Și BlockFi a avut expunere, de asemenea. Și apoi Celsius și Voyager Digital. Și lista poate continua. Toate aveau expunere una față de cealaltă, față de Terra și față de un Bitcoin în cădere liberă – o spirală descendentă urâtă care a căzut ca un castel de cărți de joc.

Nu cred că acesta este cazul aici. FTX pare în regulă și cred că Alameda are toate lucrurile în ordine. Dar informațiile de mai sus sunt îngrijorătoare și este ridicol că trebuie să speculez pe această temă. Ca să nu mai vorbim de legătura încâlcită dintre cele două este nesănătoasă pentru toți cei implicați.

Aceasta este doar o presupunere. Bineînțeles, nu avem informații despre partea de pasiv a bilanțului Alameda. Dacă este vorba de 8 miliarde de dolari în fiat, atunci ar putea exista o problemă. Dar, din nou, nu știm.

Este vorba de crypto, așa că de ce nu putem să o introducem în blockchain și să nu mai fim nevoiți să ne exprimăm părerile pe internet? Am văzut acest film de prea multe ori și devine obositor.