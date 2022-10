Este Nexo sigur? Un creditor cripto retrage 150 mil USD din MakerDAO

Este realitatea nefericită că orice creditor cripto în aceste zile va fi întâmpinat cu precauție, deoarece piața încă se resimte de pe urma haosului provocat de Celsius la începutul acestui an.

Până în prezent, Nexo s-a detașat de mulțime. Săptămâna trecută a anunțat chiar și o participație în Summit National Bank, o bancă cu statut federal. Aceasta a declarat în repetate rânduri că se va feri de împrumuturile necolateralizate. A lansat chiar și o ofertă de preluare a Celsius, în timp ce creditorul aflat în dificultate se îndrepta spre insolvență (chiar dacă există o șansă ca aceasta să fi fost doar o manevră publicitară).

Dar acum există o îngrijorare suplimentară după problemele de reglementare și unele mișcări ciudate pe lanț.

Reglementare

Opt state au depus săptămâna trecută ordine de încetare a activității împotriva Nexo. Este vorba de aceeași poveste veche în legătură cu întrebarea dacă produsele oferite constituie valori mobiliare. Nu voi intra în detalii, deoarece nu sunt avocat, dar amenințarea de a cere retragerea anumitor produse de pe piața americană ar putea, evident, să preseze Nexo din greu.

Autoritățile de reglementare din Kentucky au acuzat de fapt Nexo de insolvabilitate, declarând că, fără simbolul său nativ – NEXO – firma ar avea „datorii (care) ar depăși activele sale”. Pentru oricine are memoria scurtă, exact asta a condus Celsius înainte de a suspenda retragerile și de a cere falimentul.

Având în vedere că tokenul Nexo are un volum de tranzacționare extrem de scăzut, de 1% din capitalizarea sa de piață, ceea ce oamenii nu realizează este că, dacă totul se întoarce cu susul în jos, capacitatea Nexo de a-și monetiza participațiile este semnificativ mai mică decât s-ar crede pe hârtie. De aici și îngrijorarea.

Nexo mișcă bani pe lanț

A doua parte vine cu o retragere amuzantă pe lanț care i-a făcut pe oameni curioși. Un portofel etichetat ca fiind un portofel Nexo a retras ieri peste 150 de milioane de dolari de pe MakerDAO.

https://twitter.com/WuBlockchain/status/1576016313918836736

Evident, acest lucru a îngrijorat o mulțime de oameni, având în vedere paralelele cu situația Celsius. Dacă mai contează, m-ar surprinde dacă o eventuală insolvență a Nexo ar veni pe fondul unei perioade de relativ calm pe piață.

Cu toate acestea, faptul că autoritățile de reglementare au emis recent ordine de încetare a activității adaugă un nivel suplimentar în acest caz. Dar, din nou, problema securității sau a lipsei de securitate nu a fost deloc imprevizibilă – Nexo ar fi trebuit să știe, și probabil a știut, că acest lucru urma să se întâmple.

După ce aceste mișcări au stârnit controverse pe piață, Nexo a emis o declarație în care a precizat că „această tranzacție de rutină efectuată ieri reprezintă o rambursare de împrumut în conformitate cu cea mai recentă dinamică a pieței și în conformitate cu managementul standard al trezoreriei companiei”.

Ce părere am eu despre asta? Cred în continuare că Nexo este OK, dar dacă aș avea fonduri acolo, aș fi cu siguranță puțin mai nervos astăzi decât săptămâna trecută. Așa cum am spus în timp ce Terra cobora, randamentul oferit pentru aceste produse în acest moment pur și simplu nu merită riscul. Cele mai multe oferă randamente de aproximativ 4% pe Bitcoin (rata de bază a Nexo este de 3%-4%) – sunteți cu adevărat dispuși să riscați totul pentru asta?

De asemenea, este ciudat că Nexo nu a avertizat piața în avans pentru a potoli orice îngrijorare, deoarece și acest lucru ar fi fost evident.

Jocul inteligent risc-recompensă în acest moment este doar să ne retragem deocamdată din produsele generatoare de randament până când vom avea o imagine mai clară. Pentru că, chiar dacă eu cred că Nexo este în regulă și este probabil că aceasta este o mare agitație pentru nimic – am discutat în mod oficial despre cât de bine cred că Nexo funcționează în raport cu multe alte firme din industrie – nu putem ști cu siguranță… și asta spune totul.