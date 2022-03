Piața cripto a fost, în general, refractară la riscuri. Chiar dacă am văzut extrem de multă volatilitate, tendința generală a pieței a rămas negativă. Ethereum Classic (ETC) este una dintre acele monede care au fost afectate de acest lucru și se pare că are foarte puțin impuls pozitiv în acest moment. Iată câteva aspecte importante:

ETC a reușit să mențină acțiunea prețurilor peste suportul de 25 USD pentru moment.

Tokenul se tranzacționează în prezent la 26,56 USD, practic neschimbat în ultimele 24 de ore.

În ciuda acestui fapt, ETC rămâne extrem de vulnerabilă la presiunea de vânzare.

Sursa datelor: Tradingview

Ethereum Classic (ETC) – Unde merge prețul?

O privire asupra acțiunii prețurilor din ultimele zile sugerează că ETC se tranzacționează într-un triunghi simetric. Aceasta înseamnă că moneda oscilează între suport și rezistență aproape în același timp. Deci, chiar dacă ETC ar putea cumva să construiască o traiectorie ascendentă, moneda s-ar retrage probabil la 28 USD și s-ar întoarce la suportul de 25 USD.

Acesta este motivul pentru care credem că există foarte puțin impuls pozitiv în acest moment. Dar chiar și cu acest triunghi simetric, ETC rămâne în continuare foarte vulnerabil la presiunea de vânzare. De fapt, având în vedere volatilitatea actuală a pieței, va fi extrem de nerezonabil să ne așteptăm ca ETC să mențină suportul de 25 USD în zilele următoare. Drept urmare, credem că singurul mod în care triunghiul simetric se poate rupe este dacă ETC merge pe un trend descendent.

De ce să cumpărați Ethereum Classic?

Este întotdeauna greu pentru cei mai mulți investitori să cumpere monede care par a se fi plafonat sau cele care par să nu aibă suficient impuls ascendent. Dar, la sfârșitul zilei, perspectiva pe termen lung este ceea ce contează cu adevărat pentru investitorii cripto.

Deși în acest moment, Ethereum Classic (ETC) pare să se lupte pentru un impuls pozitiv, pe termen mediu și lung, moneda va oferi în continuare valoare investitorilor.