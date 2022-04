Ethereum Classic (ETC) a avut rezultate destul de impresionante în ultima lună. Moneda a reușit să crească de la minimele sale anuale și să atingă un nou maxim pentru acest an. La un moment dat, testa 60 de dolari, ceea ce este enorm. Dar ETC pare să fi scăzut de atunci. Iată câteva evoluții cheie:

După ce a atins un vârf de aproximativ 54 de dolari în ultimele săptămâni, moneda și-a pierdut aproximativ 20% din valoare.

De asemenea, ETC s-a străduit să găsească un impuls ascendent și continuă să tranzacționeze în lateral

Moneda se confruntă cu un risc real de inversare a tendinței care ar putea împinge prețurile și mai mult în jos.

Sursa datelor: Tradingview

Ethereum Classic (ETC) – Urmează o inversare a tendinței?

Tendința ascendentă recentă a ETC a fost în mare măsură alimentată de minerii Ethereum care cumpără moneda în așteptarea Ethereum 2.0. De fapt, urmărind progresul dintre ETH și ETC, este clar că cererea a favorizat în mare măsură Ethereum Classic.

De exemplu, ETH a fost într-un trend pozitiv masiv de la mijlocul lunii martie și a câștigat aproximativ 30%. În aceeași perioadă, ETC a câștigat aproape 80%. În esență, ETC a depășit ETH de două ori. Dar această tendință ascendentă se inversează și o face rapid.

De exemplu, în pofida ascensiunii sale, ETC nu a reușit să încalce SMA de 200 de zile. De asemenea, distanța dintre SMA de 50 de zile (peste care ETC a trecut acum) și SMA de 200 de zile este foarte mare. Acest lucru indică, de obicei, un impuls optimist încetinit. Ne așteptăm ca ETC să se retragă brusc și, odată ce va sparge suportul de 38 USD, scăderea va fi mult mai mare.

Merită cumpărat ETC?

Deocamdată, se pare că moneda și-a pierdut potențialul de creștere. Nu doriți să cumpărați un activ care se confruntă cu o inversare a tendinței.

O regulă bună ar fi să-i acordați o săptămână și ceva. Dacă scade sub pragul de 38 de dolari, va începe o perioadă de vânzare, după care prețul se va consolida. Acesta ar fi cel mai bun moment pentru a cumpăra.