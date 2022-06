Uf. Ultimele două săptămâni nu au fost prea bune pentru investitorii Ethereum, Regele DeFi scăzând sub 1700 USD și tranzacționând în prezent cu 55% sub valoarea de 3722 USD în prima zi a anului.

O altă îngrijorare pentru fanii creației lui Vitalik va fi performanța slabă față de Bitcoin în aproximativ ultima lună. În timp ce piața în ansamblu s-a prăbușit pe fondul sentimentului macro și a consecințelor rezultate din circul Terra, au existat cel puțin mici creșteri de sprijin în ultimele zile pentru Bitcoin. Ethereum, pe de altă parte, a scăzut aproape constant.

Graficul de mai jos arată performanța acestuia față de Bitcoin. ETH a avut o performanță mai bună decât BTC în 2020 și 2021, în contextul în care piața bull market a făcut furori și ETH a profitat de volatilitatea mai mare și capitalizarea pieței mai mică. Cu toate acestea, în timp ce piața și-a schimbat direcția în acest an, BTC și-a reafirmat dominația asupra tuturor crypto, așa cum s-a întâmplat în perioadele de retragere.

Analizând fundamentale, vedem că există factori pentru declinul ETH dincolo de măcelul care are loc la toate nivelurile. Este vorba de faimosul Merge, pentru care s-au tot făcut promisiuni, amânări și din nou promisiuni încât nici măcar entuziaștii cripto nu își mai amintesc. În acest moment, Merge îmi amintește de izolarea traumatizantă de care am avut parte în Irlanda natală.

Cred că am avut cinci carantine în total, între trei săptămâni și 6 luni. Fiecare a venit cu promisiunea că va fi ultima, dar pur și simplu au continuat să vină, des și repede. Stări excepționale de la ora 20:00, perimetre de 2 km în jurul casei, norme pentru sport și multe altele, a fost un exercițiu constant de a câștiga timp, guvernul fiind în mod repetat incapabil să își îndeplinească propriile obiective și de a planifica în consecință.

În timp ce ETH Merge este încă programat pentru luna august, săptămâna trecută a existat un memento că nu e nici pe departe bătut în cuie, întâmpinând un obstacol când Beacon Chain a trecut printr-o reorganizare (sau reorg) cu șapte blocuri săptămâna trecută. Mai precis, șapte blocuri de la numărul 3.887.075 la 3.887.081 au fost eliminate din Beacon Chain între orele 08:55:23 și 08:56:35 UTC.

Dacă nu sunteți familiari cu limbajul specific, reorg este numele dat unui eveniment când un bloc care făcea parte din lanțul principal (lanțul canonic) este eliminat din cauza unui bloc concurent care îl învinge. De obicei, acest lucru poate apărea fie printr-un atac rău intenționat, fie printr-o eroare.

The Ethereum beacon chain experienced a 7-block deep reorg ~2.5h ago. This shows that the current attestation strategy of nodes should be reconsidered to hopefully result in a more stable chain! (proposals already exist) pic.twitter.com/BkQrKuUlw1

Dezvoltatorul Ethereum, Preston Van Loon, a sugerat că, în acest caz, s-a întâmplat din cauza unei „segmentări netriviale” a software-ului nod client nou și vechi, excluzând orice rea intenție. Cofondatorul Ethereum, Vitalik Buterin, a declarat că teoria acestuia este o „ipoteză bună”.

This, unfortunately, shows that the analysis by @gakonst and @VitalikButerin here was too optimistic when the article claimed re-org stability will improve in POS over POW.

We have not seen 7 block reorgs on Ethereum mainnet in years.https://t.co/G5g8acG3L8 pic.twitter.com/AvZ6ygZRxs

— Martin Köppelmann 🇺🇦 (@koeppelmann) May 25, 2022