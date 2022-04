Ethereum vs Cardano: care este o achiziție mai bună?

Ethereum și Cardano sunt unele dintre cele mai cunoscute blockchain-uri din industrie. De asemenea, sunt unele dintre cele mai mari, Ethereum având o capitalizare de piață de peste 351 de miliarde de dolari. Cardano are o valoare de piață de peste 28 de miliarde de dolari și este a opta cea mai mare criptomonedă din lume. În această comparație Ethereum vs Cardano, vom identifica cea mai bună achiziție dintre cele două.

Argumente pentru Ethereum

Ethereum este un proiect blockchain dinamic care ajută oamenii să construiască toate tipurile de aplicații descentralizate (dApps). Unele dintre cele mai populare aplicații dApp sunt în domeniul finanțelor descentralizate (DeFi), al tokenulurilor nonfungibile (NFT) și al gaming-ului.

Există mai multe motive pentru care Ethereum este mai bun decât Cardano. În primul rând, are o mai bună recunoaștere a mărcii având în vedere că a fost printre primele criptomonede lansate. Ca atare, este a doua cea mai populară criptomonedă după Bitcoin.

În al doilea rând, are cel mai mare ecosistem din industria blockchain. Aplicațiile sale DeFi au o valoare totală blocată (TVL) de peste 120 de miliarde de dolari, ceea ce îi oferă o dominație pe piață de peste 52%. De asemenea, are o cotă de piață lider în industrii precum tokenurile nonfungibile (NFT) și gaming. Unele dintre cele mai populare platforme din industrie, cum ar fi OpenSea, Bored Ape Yacht Club și Decentraland, folosesc Ethereum.

În cele din urmă, Ethereum se află într-un proces de tranziție pentru a deveni o rețea proof-of-stake (PoS). Fuziunea actualului Ethereum și a lanțului Beacon va avea loc în trimestrul al treilea al acestui an și va ajuta la tranziția rețelei la rețeaua mai rapidă de tip proof-of-stake. Iată cum să cumpărați Ethereum .

Argumente pentru Cardano

Următoarea parte a comparației Ethereum vs Cardano se ocupă de acesta din urmă. Cardano este un proiect blockchain similar care oferă viteze rapide și costuri de tranzacționare mai mici. Spre deosebire de Ethereum, a fost construit folosind un consens proof-of-stake (PoS).

În timp ce Ethereum are un ecosistem mai mare, există mai multe motive pentru care unii analiști consideră Cardano o investiție mai bună. În primul rând, este o platformă relativ nouă, care are milioane de fani la nivel global. Într-adevăr, conform datelor on-chain, Cardano are unii dintre cei mai activi deținători de pe piață.

În al doilea rând, deoarece Cardano este o platformă mai nouă, analiștii cred că are o pistă mai lungă de succes decât Ethereum. Ei văd Ethereum ca pe o platformă matură a cărei creștere va fi limitată.

În al treilea rând, ecosistemul lui Cardano este în creștere, numărul de dezvoltatori care construiesc în el crește. Unele dintre cele mai bune aplicații din ecosistem sunt SundaeSwap și MinSwap. Iată cum să cumpărați Cardano .

Cardano vs Ethereum

În opinia mea, cred că Ethereum este o achiziție mai bună decât Cardano datorită ecosistemului său puternic și a tranziției în curs la Ethereum 2.0. Un Ethereum mai rapid și mai ieftin va elimina stimularea dezvoltatorilor de a construi pe lanțuri alternative.