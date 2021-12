Deși se tranzacționează pentru o fracțiune de cent acum, MultiFarmCapital arată foarte promițător. Token-ul nativ al protocolului de yield farming experimental și de profit sharing este cel ce a înregistrat cu ușurință cel mai mare câștig astăzi. Citiți mai departe pentru a afla ce este și care sunt cele mai bune locuri pentru a cumpăra MultiFarmCapital astăzi.

Deoarece MFC este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra MFC folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra MFC chiar acum, urmați acești pași:

Vă sugerăm eToro, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Uniswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv MFC.

Multi-Farm Capital este un protocol de yield farming experimental și de profit sharing dezvoltat și lansat pe blockchain-ul Ethereum. Comisioanele de tranzacționare sunt colectate într-o trezorerie care este apoi utilizată pentru a genera yield farms pe diverse alte blockchain-uri. Acest lucru se face pentru a reduce gas fees. Profiturile sunt apoi folosite pentru a răscumpăra $MFC pentru a crește valoarea monedei. În plus, deținătorii primesc un procent din taxele de tranzacție în tokeni $MFC.

MFC a fost adăugat pe CoinMarketCap cu mai puțin de trei luni în urmă. Atât prețul, cât și capitalizarea de piață sunt de așteptat să fie foarte volatile, iar investitorii ar trebui să fie extrem de precauți dacă decid să investească în MFC. Este posibil ca această monedă să crească dramatic, dar este la fel de probabil să scadă.

Token-ul a rămas departe de radarul majorității analiștilor importanți. Predicțiile care există au fost foarte bearish. De exemplu, Price Prediction estimează că prețul mediu al MFC ar putea scădea la 0.00000006 USD până la sfârșitul acestui an. În prezent, se tranzacționează la 0.000001 USD. Digital Coin Price prognozează o scădere la 0.00000019 USD în aceeași perioadă.

Website update 🚀

Graphics are implemented in front- and backend.

Finishing up integration of all wallets and farms now.

Marketing update 🚀

We are working with a professional marketing firm, the campaign is starting soon. Strategy of the campaign will be revealed tomorrow 👀 pic.twitter.com/0ZHVdyPk4Y

— MultiFarmCapital (@MultiFarmCap_) December 6, 2021