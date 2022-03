Prețul Fantom a scăzut puternic după o remaniere majoră în echipa de dezvoltatori, dar pierderile sale sunt în scădere și se pare că revine pe drumul cel bun. A 40-a cea mai mare monedă după capitalizarea pieței a scăzut cu doar 5% astăzi.

Dacă sunteți atras de caracteristici unice și doriți să aflați cum și unde să cumpărați Fantom, acest ghid este pentru dvs.

Fantom este o platformă de contracte inteligente cu grafic aciclic direcționat (DAG) care oferă dezvoltatorilor servicii de finanțare descentralizată (DeFi) cu propriul algoritm de consens personalizat.

Împreună cu tokenul său intern, FTM, Fantom își propune să rezolve problemele asociate cu platformele de contracte inteligente, în special viteza tranzacțiilor, pe care dezvoltatorii spun că au redus-o la mai puțin de două secunde.

Fantom este o platformă descentralizată open-source pentru DApps și active digitale care a fost creată ca alternativă la Ethereum.

Acesta își propune să depășească limitările blockchain-urilor din generația anterioară și să echilibreze trei componente: scalabilitatea, securitatea și descentralizarea.

Proiectul oferă un set de instrumente pentru a simplifica procesul de integrare a aplicațiilor DApp existente, precum și un sistem detaliat de recompensare a staking-ului și instrumente DeFi incorporate.

Având în vedere cât de greu este să faceți o predicție precisă asupra criptomonedelor, nu ar trebui să luați niciodată decizii care vă afectează finanțele înainte de o analiză aprofundată a pieței. Nu investiți mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

DigitalCoin estimează că Fantom se va tranzacționa la o medie de 1,68 USD în acest an și 1,82 USD în 2023. Va crește la 2,43 USD până în 2025 și la 5,82 USD până în 2030.

În ciuda performanței slabe a lui Fantom, Price Prediction sunt, de asemenea, optimiști. Ei estimează o medie de 1,81 USD în 2022, 2,61 USD în 2023 și 5,30 USD în 2025. În 2030, acesta va fi crescut la 32 USD.

$FTM has been performing very poorly since the beginning of the year.

A weekly close above the red trendline is needed to have a bullish bias.

It seems likely it goes to $1 where it should find support.#Fantom #FTM #FTMUSDT #cryptosignals pic.twitter.com/IwGeOVinlC

— Crypto Koryo (@CryptoKoryo) March 11, 2022