Fiascoul UST duce Terra (LUNA) de la 80 USD la 0,024 USD într-o săptămână: unde cumpărați LUNA

În urma ghinionului de care a avut parte stablecoin-ul TerraUSD (UST) de la Terra după ce s-a decuplat de la dolarul american, prețul LUNA, care este tokenul nativ al Terra, a scăzut de la peste 80 USD la aproximativ 0,023 USD. Fiasco-ul din jurul UST a trimis unde de șoc pe întreaga piață cripto și a afectat în special monedele stabile algoritmice.

În urma de-pegging-ului UST, co-fondatorul Terraform Labs, Do Kwon, a anunțat un „plan de redresare” într-o serie de tweet-uri, spunând că compania va căuta finanțare externă suplimentară și va „reconstrui” TerraUSD, astfel încât să fie garantat.

În cursul acestei seri, blockchain-ul Terra a fost oprit oficial la o înălțime de bloc de 7603700 pentru a preveni atacurile de guvernare în urma inflației severe a token-ului LUNA și a unui cost de atac redus în mod semnificativ.

Pentru a ajuta investitorii și traderii care doresc să profite de dip-ul Terra (LUNA) cumpărând-o la prețul scăzut actual, Coinjournal a creat un scurt articol pentru a ajuta la identificarea celor mai bune locuri pentru a cumpăra.

Pentru a afla mai multe, vă rugăm să continuați să citiți.

LUNA este criptomoneda nativă a blockchain-ului Terra.

Blockchain-ul Terra folosește monede stabile fixate pe fiat pentru a alimenta un sistem global de plată stabil. Pe scurt, Terra valorifică stabilitatea monedelor Fiat și natura descentralizată a Bitcoin (BTC) pentru a oferi decontări rapide la prețuri accesibile folosind stablecoins.

Pe lângă monedele sale stabile native recent lansate, TerraUSD (UST), o serie de alte monede stabile legate de dolarul american, wonul sud-coreean, tugrikul mongol și grupul de valute Special Drawing Rights al Fondului Monetar Internațional au fost dezvoltate și implementate folosind blockchain-ul Terra.

Pe lângă faptul că LUNA este utilizat ca stabilizator al diferitelor monede stabile dezvoltate prin intermediul Terra, deținătorii LUNA pot vota și propunerile de guvernare Terra.

Dacă sunteți în căutarea unei criptomonede care s-a scufundat masiv în ultimele zile, atunci LUNA ar putea fi o alegere bună.

În pofida faptului că moneda oferă o mare oportunitate dacă își revine, încă nu este clar până unde va ajunge prețul LUNA. Moneda a scăzut cu aproape 100% în fiecare zi în ultimele patru zile.

Există temeri că prețul LUNA ar putea scădea sub 0,01 USD înainte de a încerca o revenire, ceea ce ar necesita multă muncă din partea echipei din spatele proiectului, pe măsură ce actualizează „planul de recuperare” propus.

The Terra blockchain has resumed block production.

Delegations are disabled now that the chain is live with the new code merge.

Validators, please check the Discord announcements for the latest patch notes. https://t.co/CGQgfMDWQe

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 12, 2022