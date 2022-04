Framework Ventures anunță un fond de 400m USD pentru a extinde prezența jocurilor pe blockchain

Framework Ventures, cu sediul în San Francisco, a anunțat fonduri de 400 de milioane de dolari cu ajutorul cărora își vor putea stabili și dezvolta prezența în lumea jocurilor pe blockchain.

Co-fondatorii săi, Vance Spencer și Michael Anderson, s-au întâlnit cu Frank Chaparro, gazda ediției The Scoop pentru a discuta noua strategie de investiții prin intermediul fondului. Subiectul de discuție a fost modul în care jocurile pe blockchain „încep să fie principalul punct de atracție pe piață”.

