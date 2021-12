Moneda nativă ADA a Cardano a crescut cu peste 1000% în 2021, de la 0.30 USD la 3.09 USD și, în ciuda unei vânzări recente, rămâne cu peste 750% în creștere pe parcursul ultimului an.

CEO-ul Fundației Cardano, Frederik Gregaard, spune că 2021 a fost un an extraordinar pentru protocolul Cardano, cu „creștere sustenabilă, inovație tehnică, extindere a comunității și parteneriate [majore]”, acestea fiind printre aspectele cel mai importante.

Directorul Fundației Cardano spunea aceste lucruri, subliniind în același timp unele dintre realizările on-chain atinse de-a lungul anului într-un raport de tip blog publicat pe 22 decembrie.

Potrivit lui Gregaard, creșterea a însemnat o adopție sporită pentru Cardano ( ADA ), mai ales după ce blockchain-ul a atins noi culmi în evoluția sa – adăugarea de tokeni nativi și lansarea capacității de smart contracts. Au existat, de asemenea, evoluții cheie pentru dezvoltarea finanțelor descentralizate (DeFi) și exchange-urilor descentralizate (DEX) pe blockchain, a adăugat el.

🎊It has been an incredible year of growth, achievements and major milestones reached for both the Cardano Foundation and the #Cardano protocol! We are happy to share some of the biggest highlights from 2021 with you! Check it out👇 https://t.co/YZj8RtDIDz pic.twitter.com/VtraaOFIub

Începând cu 20 decembrie 2021, rețeaua Cardano a înregistrat peste 2.5 milioane de active native mintate de la 1 martie, când a fost adăugată funcția de registru cu mai multe active (multi-asset ledger). Din cele 2.5 milioane de active native mintate până acum, 2 milioane au fost Tokeni Nefungibili (NFT).

Au fost create 2.58 milioane de portofele noi și au fost exeutate peste 23.8 milioane de tranzacții on-chain.

Un rezumat al etapelor de creștere on-chain ale Cardano în 2021. Sursa: Fundația Cardano

Gregaard subliniază că ecosistemul Cardano este deschis unei adopții utilitate on-chain și mai mari datorită lansării cu succes a hard fork-ului Alonzo în septembrie. El spune că acest lucru „a adus programabilitate pe Cardano”, ceea ce a făcut posibil developerilor să construiască și să implementeze aplicații descentralizate (dApps) pe blockchain.

De asemenea, Cardano facilitează acum finanțe descentralizate (DeFi), una dintre evoluțiile majore ale cripto care a explodat în ultimul an.

Cardano a avut, de asemenea, un an remarcabil în ceea ce privește numeroasele parteneriate pe care le-a încheiat, cu aceste colaborări și tranzacții menite să „creeze valoare și utilitate în ecosistemul Cardano”.

Unele dintre parteneriatele cheie includ platforma de e-sport Rival, compania fintech UBX și organizația non-profit Save the Children care vizează utilizarea ADA pentru proiecte umanitare în Africa de Est. Scantrust și Baia's Wine, care folosesc blockchain-ul Cardano pentru aplicații de trasabilitate a lanțului de aprovizionare, au fost celelalte parteneriate cheie anunțate în acest an.

Tokenul nativ ADA al Cardano flucutează în jurul valorii de 1.35 USD la momentul scrierii, cu o creștere de aproximativ 2% în ultimele 24 de ore, conform datelor CoinGecko. Valoarea monedei a crescut cu peste 750% în ultimul an, după ce a explodat de la minimele de 0.30 USD înregistrate la începutul anului 2021.

Cu toate acestea, vânzările de săptămâna trecută înseamnă că pierderile ADA în ultima lună se ridică la -25%, în timp ce scăderile de la atingerea maximului istoric (ATH) de 3.09 USD la începutul lunii septembrie sunt de aproximativ 56%.

Valoarea monedei ar putea scădea în continuare, unii analiștii considerând că un nou colaps pentru piețe la începutul lunii ianuarie este inevitabil. Totuși, analistul cripto Michael van de Poppe spune că Cardano este unul dintre proiectele bine-poziționate pentru creșteri în următoarea perioadă.

Still beautifully following the path for #Cardano.

And I still think we'll have a heavy run in 2022 on this one too.

When the time isn't feeling right, that's usually the best time to get your positions. pic.twitter.com/g3575gLELC

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 22, 2021