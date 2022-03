Valoarea GMT a crescut constant de la începutul lunii martie 2022, când a fost listat pe Binance. Token-ul crește vertiginos în anticiparea unui viitor parteneriat misterios, dar foarte important, între STEPN și o entitate necunoscută, despre care se crede că este Binance.

Moneda se află în prezent pe locul 81 după capitalizarea pieței. Dacă sunteți atras de caracteristici unice și doriți să aflați cum și unde să cumpărați GMT, acest ghid este pentru dvs.

Cumpara astazi GMT cu Binance

Cumpara astazi GMT cu KuCoin

GMT (Green Metaverse Token) este tokenul de guvernare al STEPN. Oferta sa este limitată la 6 miliarde de jetoane. STEPN este o aplicație de stil de viață Web3 cu design de gamification și elemente sociale distractive.

Jucătorii care au NFT Sneakers pot să meargă, să joace sau să alerge în aer liber pentru a câștiga jetoane, pe care apoi le pot folosi pentru a crea noi pantofi sport.

Jucătorii cumpără GMT și le ard în aplicație pentru a upgrada gems de înaltă calitate, pentru a minta pantofi sport cool și pentru a participa la votul de guvernare, printre alte funcții.

Ei pot alege să vândă sau să închirieze NFT Sneakers pe piața integrată în aplicație. Fondurile acumulate sunt stocate în portofelul din aplicație, care are o funcție de schimb incorporată.

Având în vedere cât de greu este să faceți o predicție precisă asupra criptomonedelor, nu ar trebui să luați niciodată decizii care să vă afecteze finanțele înainte de o analiză aprofundată a pieței. Nu investiți mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

Digital Coin Price fac următoarea predicție optimistă:

Last target reached, Incredible.

Just sold 50% of my remaining $GMT

My faith in #STEPN has no limit. Watch out, not a moment to invest in, be patient and take your time to make your move.GMT still has no in-game feature, and volatility is moved by speculation. @Stepnofficial pic.twitter.com/rIn4J79O0W

— Krit (@Krit_STEPN) March 30, 2022