Tranzacția cripto extrabursieră a Goldman a fost facilitată de Galaxy Digital Holdings a lui Michael Novogratz.

Se pare că Goldman Sachs a finalizat prima tranzacție extrabursieră cu criptomonede ca instrumente financiare derivate, devenind prima bancă importantă din SUA care pătrunde pe piața tot mai mare a opțiunilor cripto.

Tranzacția a ieșit la iveală luni și este prima tranzacție cripto OTC cu un tip de derivat BTC care se decontează în numerar.

Potrivit unui raport al CNBC, Goldman a făcut echipă cu Galaxy Digital pentru a executa cu succes opțiunea Bitcoin nelivrabilă.

Anthony Scaramucci de la SkyBridge Capital a subliniat că, în plus, Galaxy Digital a ajutat la gestionarea primei sale tranzacții cripto OTC.

Our first was with ⁦@GalaxyDigitalHQ⁩ too ⁦@novogratz⁩

Goldman announces milestone with first over-the-counter crypto trade with Galaxy @CNBCtoo https://t.co/Fd8uyC1vRs

