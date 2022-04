Regatul Unit face acest pas dar nu numai, în încercarea de a se poziționa ca un hub global pentru inovare tehnologică în sectorul cripto-activelor, a declarat secretarul economic al Trezoreriei la Săptămâna Fintech din Regatul Unit 2022.

Regatul Unit urmează să reglementeze monedele stabile cu privire la plățile electronice, deschizând drumul spre adoptare ulterioară a activelor în toată țara.

Planurile au fost anunțate luni, evidențiate de un oficial guvernamental în timpul evenimentului InnFin Global Finance Summit de la Londra.

Potrivit secretarului economic al Trezoreriei, John Glen, guvernul caută măsuri adecvate și concrete care ar trebui să pună Regatul Unit în fruntea inovației cripto.

Guvernul vrea ca țara să devină un „nod global” pentru tehnologie și investiții cripto, a spus Glen.

Iar unul dintre pași implică ajustarea treptată a liniilor directoare de reglementare ale țării, astfel încât monedele stabile să devină o opțiune legală de plată pentru consumatori. Acești pași vor fi, de asemenea, adaptați pentru a sprijini emitenții de monede stabile și furnizorii de servicii.

Recomandările Ministerului de Finanțe includ și conștientizarea faptului că creșterea în spațiul activelor digitale ar putea oferi un impuls major în ceea ce privește alegerile consumatorilor. Ca atare, guvernul Regatului Unit are în vedere o nouă abordare de reglementare care poate sprijini nu doar sectorul stablecoin, ci și alte sectoare din cadrul piețelor mai largi de active digitale.

„Dacă tehnologiile cripto vor fi o mare parte a viitorului, atunci noi – Marea Britanie – vrem să facem parte din acest viitor”, a spus Glen la UK Fintech Week 2022.

Planurile de a reglementa monedele stabile în Regatul Unit datează de anul trecut. Cu toate acestea, întreaga idee a prins un nou ritm.

Luni, HM Treasury (Ministerul de Economie și Finanțe al Regatului Unit) a anunțat că Rishi Sunak, Chancellor of the Exchequer, a cerut Monetăriei Regale să creeze un NFT și să îl emită până în vară.

