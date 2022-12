Iarna cripto s-ar putea să nu se termine prea curând

Principalele concluzii

Crypto este de un an într-o piață bear vicioasă

Este pentru prima dată când crypto a cunoscut o piață bear și în economia mai largă

Cu prea multe variabile macroeconomice negative, iar epoca dobânzilor zero s-a încheiat, pare naiv să credem că cripto pot să își revină semnificativ pe termen scurt

Oricine pariază pe o redresare rapidă a piețelor cripto ar putea dori să reevalueze.

Dacă sunteți familiarizați cu analiza mea, știți că am fost bearish de ceva vreme. Acest lucru se reduce în principal la configurația macro, pe măsură ce economia se clatină în fața acestei noi paradigme a ratelor ridicate ale dobânzilor.

Crypto reprezintă una dintre clasele de active cu cel mai mare risc din jur și, prin urmare, a fost întotdeauna de gând să se lupte odată ce covorul a fost tras de sub el. Și asta este ceea ce s-a întâmplat, Jerome Powell și Rezerva Federală trăgând acest covor fără milă.

Cu acest context macro în această poziție, există un plafon în vigoare. Crypto nu va crește până când inflația nu va fi învinsă și până când ratele dobânzilor nu vor atinge un nivel maxim. În prezent, titlurile de stat se tranzacționează la 4%, dar acest lucru va crește probabil la 5% la începutul anului 2023.

Există în continuare îngrijorarea că inflația, care pare să fi atins vârful, va persista totuși o perioadă de timp. Piața forței de muncă nu a resimțit încă o adevărată înăsprire, în timp ce cererea a fost atenuată, dar nu în mod semnificativ.

Alte vești proaste

Acest peisaj ceea ce m-a determinat să declar că cripto ar putea fi la un singur eveniment negativ distanță de o prăbușire. A fost prea mult timp în intervalul de variație la nivelul de 20.000 de dolari, neputând să se desprindă, în timp ce a fost reținut de sentimentul de scădere de pe piețele mai largi.

Totuși, nu mă așteptam ca acest eveniment să fie atât de seismic. Implozia lui FTX reprezintă un moment decisiv pentru cripto. Cred că va provoca daune chiar mai mari decât cele prognozate de majoritatea.

Am văzut cum agenția de credit Moody’s a plasat obligațiunile Coinbase pe lista de revizuire pentru retrogradare, făcând aluzie la acțiunile dăunătoare care ar putea urma insolvenței bursei. Am scris un articol în care am analizat avalanșa de Bitcoin care a ieșit din burse, arătând că încrederea a fost distrusă și că aceasta se află la cel mai scăzut nivel din toate timpurile.

De fapt, la mai puțin de o lună de la prăbușirea FTX, un număr impresionant de 200.000 de bitcoini au ieșit de pe burse. Și chiar și Cathie Wood avertizează asupra unei retrageri a adoptării instituționale.

Se spune „fii lacom când alții sunt temători”, dar nu sunt sigur că asta se aplică aici. Criptomoneda se află la o răscruce de drumuri. Nu a mai existat niciodată în timpul unei piețe bear în economia în general – amintiți-vă, Bitcoin a fost lansat în 2009 și, prin urmare, nu a experimentat nimic altceva decât o piață bull explozivă a activelor financiare.

Acum, situația este diferită. Contagiunea este din nou învolburată, reputația criptomonedelor este în zdrențe, iar imprimanta de bani nu mai susține totul. Vremurile sunt grele.

Iernile cripto anterioare

În acest context, acest mediu este fără precedent pentru cripto. De aceea, cred că extrapolarea ciclurilor anterioare la condițiile actuale este naivă. Este mult mai ușor să îți revii când ratele dobânzilor sunt la 0% și când restul economiei este în plină expansiune. Nu numai atât, dar amploarea distrugerii de capital de data aceasta este mult mai mare, având în vedere că cripto a crescut atât de mult în anii pandemiei.

Acestea fiind spuse, va veni un moment în care inflația va fi învinsă. Va veni un moment în care ratele dobânzilor nu vor mai fi majorate. Aceasta este lumea ciclică în care trăim și, prin urmare, activele de risc vor crește din nou.

Cred doar că, de data aceasta, iarna ar putea dura ceva mai mult decât se așteaptă mulți. Iar dacă ne uităm la ciclurile anterioare, iernile au durat mult și atunci. Graficul de mai jos trasează prețul Bitcoin până în 2014, arătând bine acest lucru.

După vârful de aproape 20.000 de dolari din decembrie 2017, abia în trimestrul IV al anului 2020, în plină pandemie, Bitcoin a depășit din nou acest prag. Aceasta a marcat o perioadă de aproape 3 ani de inactivitate, în care investitorii nu au reușit să se bucure de câștiguri semnificative în lumea cripto.

Acum suntem la un an de la începutul acestei piețe bear, atât în ceea ce privește cripto, cât și activele financiare în general. Prognoza viitorului în domeniul cripto se va sfârși întotdeauna doar prin a te face să pari prost, dar voi încerca oricum. Aș fi surprins dacă am fi trecut de jumătatea acestei piețe bear.

În timp ce valul de iarnă lovește puternic în Europa și oamenii simt acele prețuri ridicate la energie, războiul din Ucraina continuă să facă ravagii, iar inflația continuă să persiste cu încăpățânare, mi se pare pur și simplu naiv să cred că cripto ar putea crește în curând.

Desigur, teoretic, acest lucru s-ar putea schimba într-o clipă. Veștile pozitive din Ucraina ar putea trimite piețele spre nord într-o clipă, dar acest lucru este imposibil de prezis. Cu toate acestea, cred că scenariul de bază este o perioadă mai lungă de durere în față decât își dau seama mulți oameni.