Piața criptomonedelor a mers bine în ultimele 24 de ore, revenindu-și încet din recesiunea recentă.

Piața cripto extinsă a adăugat mai mult de 2,5% la valoarea sa în ultimele 24 de ore. Acest lucru vine în pofida unui început prost de săptămână.

Datorită performanței pozitive înregistrate în ultimele 24 de ore, capitalul total al pieței criptomonedei se situează acum la peste 1,3 trilioane USD.

Bitcoin rămâne criptomoneda dominantă și ar putea depăși pragul de 31.000 de dolari dacă creșterea pieței continuă. Ether urmărește, de asemenea, nivelul de rezistență de 2.100 USD după ce a adăugat aproape 3% la valoarea sa în ultimele 24 de ore.

MATIC, tokenul nativ al ecosistemului Polygon, este unul dintre cei mai performanți între primele 20 de criptomonede până acum. MATIC, împreună cu Avalanche, Cronos și Litecoin, au adăugat mai mult de 6% la valorile lor în ultimele 24 de ore.

Pentru MATIC, catalizatorul principal din spatele performanței sale pozitive în curs este parteneriatul dintre Polygon și Ernst & Young (EY), una dintre cele patru mari firme de audit.

Echipa Polygon a spus că în baza parteneriatului, entitățile vor lansa primul Layer 2 Zero-Knowledge (ZK) pe rețeaua principală Polygon.

#Polygon, in partnership with @EYnews, is launching the first-ever L2 zk live on Mainnet.

Polygon Nightfall.

Streaming live on @Twitter, @YouTube, and @LinkedIn.

Tomorrow at 12:30 PM ET. pic.twitter.com/IQj3qacMmc

— Polygon – MATIC 💚 (@0xPolygon) May 16, 2022