De ce a crescut moneda Decentraland (MANA) cu 11% pe zi după Valentine

Tokenul Decentraland a început ziua cu o creștere de peste 11%, trimițându-și prețul la un maxim zilnic de 3,09 USD.

La momentul redactării acestui articol, MANA se tranzacționa la 3,06 USD, în creștere cu 10,38% conform CoinMarketCap.

Să analizăm în detaliu ce se află în spatele creșterii actuale a prețurilor MANA.

Decentraland este o platformă de realitate virtuală construită pe blockchain-ul Ethereum cu un motor de joc Unity care le permite jucătorilor să aibă experiențe exclusive și să cumpere diverse NFT-uri.

Decentraland are două tokenuri, MANA și LAND. MANA este un token ERC-20 care este trecut prin procesul de burning pentru a obține tokenuri ERC-721 LAND nefungibile.

Utilizatorii au acces gratuit la Decentraland pentru a explora investițiile sau achizițiile necesare. Decentraland oferă sute de locuri pe care utilizatorii le pot vizita, precum și diferite experiențe, cum ar fi jocurile și cazinourile, ceea ce îl face cea mai populară platformă pentru utilizatori, integrată cu cele mai recente tendințe cripto, cum ar fi Play-to-earn, Defi, GameFi și NFT.

Creșterea actuală a prețurilor din Decentraland (MANA) este în mare măsură atribuită anunțului făcut de Samsung ieri (de Ziua Îndrăgostiților) cu privire la evenimentul lor în Forest-ul de sustenabilitate din Decentraland.

Potrivit anunțului, utilizatorii cu buget de căutare îl pot schimba pentru purtabilul Valentine.

If you have a quest badge, show love by blowing kisses in the #837X Sustainability Forest in @decentraland to trade it for the Valentine's Day wearable.

