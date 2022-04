Iată de ce moneda STEPN a câștigat peste 20% astăzi

STEPN, tokenul nativ pentru aplicația de stil de viață de tip move-to-earn, a câștigat peste 20%, atingând un nou record istoric astăzi.

La momentul redactării acestui articol, STEPN se tranzacționează la 4,03 USD, în creștere cu 22,22% după ce a revenit de la un maxim zilnic și istoric de 4,11 USD.

Să ne uităm acum la motivele creșterii de preț de astăzi.

Listarea STEPN pe exchange-ul de criptomonede din SUA, Coinbase, este unul dintre motivele câștigului de astăzi, deoarece se vor putea tranzacționa pe platforma de schimb tokenul nativ GMT al lui STEPN și celălalt token Green Satoshi Token (GST) al său, în care jucătorii câștigă după ce fac jogging, aleargă și se plimbă în aer liber cu pantofii sport STEPN NFT.

Tendința ascendentă de astăzi a piețelor GST și GMT face parte, de asemenea, din ascensiunea care a început în primele zile ale lunii martie din acest an, 2022, industria move-to-earn acționând drept catalizator pentru valoarea tokenurilor, în timp ce tokenurile îi recompensează pe jucătorii activi.

Modelul economic al STEPN se învârte în jurul vânzării de încălțăminte sub formă de tokenuri nonfungibile (NFT), precum și în utilizarea profiturilor obținute pentru a recumpăra tokenurile pentru burning.

Stepn $GMT nearly 2x since last tweet. Up 40x since first mention. I’m up a lot and Stepn app makes me money too. What a great investment 🤝 https://t.co/CgheKBoMib

— MURO – won't DM, beware of scam (@MuroCrypto) April 28, 2022