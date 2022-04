Prețul Dogecoin a crescut cu peste 36% în ultimele trei săptămâni. În data de 13 martie, DOGE se tranzacționa la 0,1116 USD în comparație cu prețul de astăzi de 0,1525 USD.

Tendința optimistă a continuat în această săptămână. Moneda meme a început săptămâna cu o creștere de 2% la primele ore ale zilei de luni, înainte de a se retrage ușor în restul zilei. Astăzi, marți, prețul său înregistrase o creștere de 5,67% la momentul redactării acestui articol.

În acest articol, ne vom concentra pe motivul pentru care prețul Dogecoin crește.

Dogecoin a fost în lumina reflectoarelor din mai multe motive. Cu toate acestea, unul dintre ele iese în evidență și acesta este asocierea sa cu fondatorul SpaceX și Tesla, Elon Musk. Musk a fost un campion major pentru moneda meme și una dintre companiile sale, Tesla, acceptă acum $DOGE ca plată pentru produsele sale.

Ieri, luni, 4 aprilie 2022, Elon Musk a achiziționat 73.486.938 de acțiuni Twitter în valoare de aproximativ 3 miliarde de dolari, făcându-l cel mai mare acționar Twitter.

Elon Musk is already making twitter a better place pic.twitter.com/9rTgRXoYTe

Înainte de mișcare, Musk a criticat Twitter pentru probleme de transparență și libertatea de exprimare.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022