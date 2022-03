Icon crește după victoria la prezidențialele din Coreea

Așa cum a afirmat, ecosistemul sud-coreean Icon a contribuit la educarea guvernului despre cripto mai mult decât oricine. Astăzi, candidatul Yoon Suk-yeol, care își dorește o dereglementare a industriei cripto în Coreea de Sud, a câștigat alegerile prezidențiale.

Drept urmare, tokenul ICX, pe care îl sprijină, a crescut. A intrat în top 100 și a câștigat 35% în ultimele 24 de ore, apropiindu-se de echivalentul unui dolar. Dacă sunteți atras de caracteristici unice și doriți să aflați cum și de unde să cumpărați ICX, acest ghid este pentru dvs.

Tokenul ICON Network face parte dintr-un blockchain de nivel unu cu misiunea de a construi o rețea blockchain interoperabilă care să facă legătura între comunitățile online autonome și întreprinderile din lumea reală.

Rețeaua ICON se concentrează pe furnizarea de utilitate în lumea reală prin promovarea hiper-conectivității prin promovarea schimburilor de valoare fără fricțiuni.

Prin verificarea tranzacțiilor în registrul său descentralizat, ICON poate minimiza numărul de intermediari și poate elimina granițele interacțiunilor transfrontaliere.

În special, compania se concentrează pe cazurile de utilizare ale identității descentralizate, emiterii de certificate digitale, plăți blockchain, finanțare descentralizată, tokenuri nefungibile și cazuri de utilizare suplimentare: e-guvernare, alegeri, oracole descentralizate și e-sănătate.

Având în vedere cât de greu este să faceți o predicție precisă asupra criptomonedelor, nu ar trebui să luați niciodată decizii care vă afectează finanțele înainte de o analiză aprofundată a pieței. Nu investiți mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

Cryptonewsz sunt optimiști în ceea ce privește tokenul, prezicând o creștere la cel puțin 4,52 USD până în 2024. Cu toate acestea, GOV Capital nu sunt de acord. Ei prevăd că tokenul va rămâne la prețul actual în anul următor.

