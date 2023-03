Industria GameFi este pregătită să crească puternic în 2023: Iată cele mai bune 12 token-uri criptografice GameFi în care să investești acum

2023 ar putea fi anul în care GameFi începe să se dezvolte cu adevărat. Tot mai multe proiecte GameFi interesante se alătură spațiului, în timp ce industria jocurilor tradiționale pare destinată să se schimbe pentru totdeauna.

Cele mai bune proiecte GameFi oferă recompense financiare integrate jucătorilor din diferite genuri. Pentru toți cei care doresc să investească pe termen lung în jocurile blockchain, iată 12 dintre cele mai bune proiecte:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Stepn (GMT)

Illuvium (ILV)

ApeCoin (APE)

Decentraland (MANA)

Axie Infinity (AXS)

Yield Guild Games (YGG)

The Sandbox (SAND)

My Neighbour Alice (ALICE)

Game of Silks (SILKS)

Splinterlands (SPS)

1. Metacade (MCADE)

Ce este MCADE?

Metacade va conține cea mai largă selecție de jocuri blockchain din Web3, deoarece noul proiect GameFi va găzdui multe jocuri diferite de tip play-to-earn. Spre deosebire de jocurile online tradiționale, Metacade permite oricui să câștige recompense în joc în timp ce se distrează și concurează online.

Există o mare varietate de jocuri disponibile în această arcadă de metavers, care combină jocul ocazional cu cel competitiv. Este o experiență GameFi cu adevărat completă. Oferind structuri de stimulare avansate și afișând cele mai recente tendințe în materie de jocuri blockchain, proiectul își propune să devină un hub central pentru utilizatorii Web3.

Funcția Create2Earn a Metacade va recompensa creatorii de conținut cu token-uri MCADE pentru contribuțiile lor la comunitate. Acest lucru poate include postarea de recenzii ale jocurilor, partajarea de active alpha și interacțiunea cu postările altor membri.

În plus, Metacade va anunța posturile vacante la unele dintre cele mai importante start-up-uri din Web3. Astfel, entuziaștii criptomonedelor pot începe o carieră în Web3, deoarece funcția Work2Earn a Metacade este concepută pentru a extinde forța de muncă în domeniul blockchain, ceea ce poate contribui la creșterea nivelului general de inovare în acest sector.

Programul Metagrants al Metacade este special conceput pentru a ajuta la dezvoltarea GameFi. Comunitatea poate vota cele mai bune jocuri blockchain noi înainte ca proiectul să ofere finanțare echipei de dezvoltare. Acest lucru ne asigură că cele mai bune proiecte GameFi se pot dezvolta și pot ajunge pe piață.

De ce să cumperi MCADE?

Token-urile MCADE tocmai au fost lansate în presale. Presale-ul MCADE a fost un succes uriaș până în prezent, deoarece proiectul a strâns $12.9m în 17 săptămâni de la începutul evenimentului.

Succesul MCADE în presale este o dovadă a ofertei sale atractive, deoarece jucătorii de blockchain din întreaga lume pot accesa o platformă cu recompense generoase în criptomonede. Jocurile Web3 oferă de obicei o singură opțiune de joc, dar Metacade oferă mai multe.

Deocamdată, prețul MCADE este doar $0.02 și se află în etapa finală de presale înainte de listarea pe burse. Experții prognozează câștiguri semnificative pentru noul token, deoarece oferta sa unică în Web3 ar putea duce la transformarea acestuia într-unul dintre cele mai bune proiecte GameFi din acest spațiu.

2. AltSignals (ASI)

Ce este ASI?

AltSignals , deși nu este strict o companie GameFi, rămâne una dintre cele mai tari investiții de pe piață în prezent. Proiectul încorporează câștigurile din criptomonede similar cu alte platforme GameFi, dar utilitatea de bază a AltSignals este unică.

În primul rând, AltSignals este o comunitate de tranzacționare online care împărtășește semnale profitabile de cumpărare sau vânzare cu membrii săi. Platforma a lansat un indicator de tranzacționare algoritmică numit AltAlgo™ , care a avut constant o rată de succes de 90%. Acum, token-ul ASI este conceput pentru a aduce mai multe beneficii comunității și pentru a supraîncărca un nou set de instrumente de tranzacționare alimentate de AI.

ActualizeAI se bazează pe AI pentru a oferi semnale de tranzacționare foarte precise. Setul de instrumente se află în prezent în dezvoltare și este special conceput pentru a îmbunătăți rata de succes deja obținută de AltAlgo™.

Noua ofertă de inteligență artificială de la AltSignals combină algoritmii de învățare automată cu procesarea limbajului natural (NLP). Acest lucru permite ActualizeAI să analizeze instantaneu seturi de date vaste și complexe înainte de a oferi un semnal precis de cumpărare sau de vânzare pentru traderii de criptomonede.

De ce să cumperi ASI?

Token-ul ASI acordă tuturor deținătorilor acces la ActualizeAI și la AI Members Club. AI Members Club oferă și mai multe beneficii deținătorilor, inclusiv drepturi de guvernanță, privilegii de testare beta și șansa de a câștiga active digitale prin participarea la diverse funcții.

Deocamdată, ASI este o versiune nouă. Deoarece token-ul este unul dintre cele care se află în fruntea revoluției AI în blockchain, ar putea deveni extrem de valoros în timp. Presale-ul token-ului ASI este ocazia perfectă pentru a te implica, deoarece este puțin probabil ca token-ul să revină din nou la aceste niveluri scăzute de preț.

3. STEPN (GMT)

Ce este GMT?

STEPN este un ecosistem inovator care permite consumatorilor să câștige recompense pentru parcurgerea unor etape pe platforma StepN. Sistemul inovator de recompense al StepN nu necesită nicio contribuție monetară din partea utilizatorilor săi, ci doar câteva secunde de efort pentru a finaliza fiecare pas.

Modelul revoluționar de stimulare al STEPN a generat un interes semnificativ atunci când token-ul STEPN a fost lansat pentru prima dată în 2022. Platforma aduce utilizatorilor săi beneficii cu recompense financiare în timp real pentru ceva ce fac în fiecare zi.

Utilizând STEPN, utilizatorii se pot mișca mai repede și pot călători mai puțin decât cu sistemele tradiționale, maximizându-și profiturile cu un efort minim. StepN devine rapid liderul industriei, modificând modelul de gaming blockchain de joc play to earn pentru a încorpora noi cazuri de utilizare socială.

De ce să cumperi GMT?

GMT are doar un an de existență, dar și-a pus deja o amprentă semnificativă în Web3. Platforma STEPN este o modificare unică și inovatoare a mecanicii populare de joc blockchain, ceea ce ar putea duce la transformarea sa într-unul dintre cele mai bune proiecte GameFi din spațiul criptografic.

După ce a atins maximul istoric de 4 USD în timpul iernii criptografice din 2022, STEPN este acum evaluat la doar 0.40 USD. Experții prognozează câștiguri de peste 10 ori mai mari pentru noul token, pe măsură ce acesta își recuperează maximul anterior și intră în descoperirea prețurilor în următorii ani.

4. Iluvium (ILV)

Ce este ILV?

Illuvium, sau ILV, este un joc blockchain construit pe platforma Ethereum. Este o lume fantasy amplasată într-un vast metavers deschis, care permite jucătorilor să exploreze liber peisajul virtual impresionant. Illuvium combină grafica fotorealistă cu o intrigă profundă pentru a menține jucătorii implicați, ceea ce îl face unul dintre cele mai căutate jocuri GameFi.

Jucătorii pot colecta creaturi rare numite Illuvials, precum și să se lupte și să le comercializeze în arena Illuvial pentru a câștiga recompense în criptomonede. Prin formarea de bresle și alianțe de colaborare, jucătorii pot juca direct cu alți jucători de blockchain, ceea ce adaugă un element de cooperare jocului.

Illuvium permite jucătorilor să comercializeze obiecte de colecție sub formă de token-uri nefungibile (NFT), cum ar fi IlluviCrafts și IlluviShares. Adăugarea tehnologiei blockchain asigură transparența și siguranța întregului joc – permițând jucătorilor să primească instantaneu recompense pentru victoriile lor, care au o valoare financiară înnăscută.

De ce să cumperi ILV?

Illuvium a fost descris ca fiind un adevărat joc AAA pe blockchain datorită graficii avansate și a hărții vaste a lumii deschise. Jucătorii de jocuri fantasy se pot bucura de o lume deschisă masivă, plină de experiențe noi, cu beneficii blockchain prin proprietatea jucătorului asupra obiectelor din joc și a recompenselor în monedă digitală.

Fiind unul dintre cele mai bune proiecte GameFi lansate în ultimii ani, progresul făcut de echipa Illuvium a fost rapid. Token-ul ILV a urcat până la un maxim istoric de aproape 2.000 USD în timpul pieței în creștere din 2021 și acum se află sub 100 USD. Acesta ar putea fi un punct de intrare excelent pentru unul dintre cele mai promițătoare token-uri GameFi în 2023.

Cu doar 2,2 milioane de token-uri ILV în circulație, este una dintre cele mai rare criptomonede GameFi din Web3. Pe măsură ce cererea pentru Illuvium crește, investitorii pot fi încrezători că ILV, moneda din joc, își va recăpăta o mare parte din valoarea sa anterioară, urmând să depășească pragul de 1000 USD.

5. ApeCoin (APE)

Ce este APE?

ApeCoin (APE) este un token nou lansat care reprezintă Fundația APE. Deși nu este strict un proiect GameFi, ApeCoin își propune să deschidă o nouă eră pentru internet prin încurajarea dezvoltării comunităților bazate pe metavers, fundația APEAcest susținând mai multe proiecte de top de finanțare a jocurilor, inclusiv Otherside.

Otherside este un metavers open-world major, considerat unul dintre cele mai bune proiecte GameFi din prezent. Jocul este o lume de realitate virtuală plină de misiuni interesante și peisaje uimitoare, care permite jucătorilor să câștige recompense în criptomonede pentru progresul lor în joc.

Fundația APE, inspirată de colecția NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) de la Yuga Labs, este organizația autonomă descentralizată ( DAO ) care ajută la guvernarea dezvoltării Otherside și a altor proiecte din ecosistemul APE. Acest lucru îi conferă un rol important în impulsionarea progresului pentru companiile GameFi în Web3.

De ce să cumperi APE?

APE este unul dintre cele mai populare token-uri de guvernanță din Web3. Toți deținătorii obțin drepturi de vot în DAO ApeCoin, care determină modul în care acționează Fundația APE. Având în vedere succesele anterioare ale echipei de proiect, acesta este un caz de utilizare puternic pentru un token criptografic.

Se preconizează că valoarea APE va crește semnificativ înainte de lansarea Otherside, un proiect GameFi foarte așteptat. Contribuțiile aduse de Fundația APE ar putea revoluționa în timp industria tradițională a jocurilor, deoarece ecosistemul jocurilor blockchain pare să se dezvolte datorită capacității de a câștiga active în joc în timp ce se explorează lumi virtuale.

Pentru moment, token-ul APE este evaluat la 5 USD. Lansat în 2022, token-ul are un potențial major pentru randamente viitoare, deoarece încă nu a intrat pe deplin în descoperirea prețurilor în timpul unei piețe de creștere. Prin urmare, token-ul APE ar putea fi o opțiune excelentă pentru oricine dorește să investească în viitorul jocurilor bazate pe metavers.

6. Decentraland (MANA)

Ce este MANA?

Decentraland (MANA) este o lume virtuală pe blockchain-ul Ethereum. Aceasta permite utilizatorilor să creeze, să experimenteze și să monetizeze conținut și aplicații într-un mediu virtual. Această ofertă unică este motivul cheie pentru care Decentraland a devenit unul dintre proiectele GameFi de top în Web3, deoarece oricine poate construi creații complet personalizabile pe terenurile achiziționate.

Decentraland folosește NFT-urile de joc pentru a oferi drepturi de proprietate asupra activelor din joc, inclusiv parcele de teren și alte obiecte care pot fi deținute, cum ar fi clădiri, opere de artă, îmbrăcăminte și accesorii create de utilizatorii Decentraland.

MANA este token-ul nativ Decentraland, care poate fi folosit pentru tranzacții în cadrul universului sau poate fi convertit în active. Spre deosebire de jocurile video tradiționale, Decentraland permite oricui să cumpere, să vândă și să tranzacționeze secțiuni întregi de hărți. Acest lucru le oferă jucătorilor mai multă putere de construire a lumii decât înainte.

De ce să cumperi MANA?

MANA este unul dintre cele mai importante proiecte GameFi datorită ofertei sale unice, care s-ar putea extinde în timp pentru a include servicii suplimentare. Platforma Decentraland are multe proiecte GameFi diferite și experiențe personalizate, inclusiv jocuri de noroc în stil Las Vegas și cursuri de asalt de tip play-to-earn.

Decentraland are potențialul de a se dezvolta, deoarece platforma bazată pe browser este condusă în totalitate de utilizatorii săi. Oricine poate achiziționa terenuri în Decentraland folosind token-uri MANA, ceea ce conferă MANA o utilitate înnăscută și capacitatea de a cunoaște o cerere în continuă creștere.

Deocamdată, MANA este cotată la 0.60 USD, după ce a scăzut cu 90% față de maximul istoric. Se confruntă cu o rezistență puternică în timp ce încearcă să recupereze acest nivel de preț anterior, dar mulți experți sugerează că va forma noi maxime. Acest lucru o face una dintre cele mai bune criptomonede GameFi de cumpărat în prezent.

7. Axie Infinity (AXS)

Ce este AXS?

Axie Infinity (AXS) este un joc de colecție bazat pe blockchain în care jucătorii pot cumpăra, crește și lupta cu creaturi fantastice numite Axies într-un mediu virtual. Axies au trăsături unice care pot fi deblocate prin îndeplinirea diferitelor sarcini și provocări.

În timp ce joacă joacă Axie Infinity, jucătorii pot maximiza nivelul de putere al Axie-urilor lor prin colectarea și comercializarea de NFT-uri suplimentare, căpătând astfel avantaje în luptă și câștigând recompense sub formă de token-uri AXS.

În afară de recompensarea jucătorilor, AXS servește și ca monedă principală pentru tranzacțiile din Axie Infinity. AXS facilitează utilizatorilor colectarea și comercializarea de Axie-uri rare, în timp ce aceștia construiesc cea mai bună colecție capabilă să învingă toată concurența.

De ce să cumperi AXS?

Axie Infinity a devenit cea mai utilizată platformă GameFi din Web3 în 2021. A atras aproape 2 milioane de utilizatori activi zilnic, dovedind că este unul dintre cele mai bune proiecte GameFi în ceea ce privește jocul captivant.

Cu toate acestea, prețul AXS a avut recent de suferit după ce Ronin Bridge – un protocol unic GameFi construit special pentru a susține jocul – a fost piratat. A fost cel mai mare hack din istoria Web3, deoarece s-au pierdut peste 600 de milioane USD din fondurile utilizatorilor. După ce a valorat 160 USD pe token, AXS valorează acum doar 10 USD.

Echipa Axie Infinity a îmbunătățit deja protocolul de securitate pentru platformă, iar jocul continuă să atragă o bază semnificativă de jucători. Mulți investitori au sugerat că AXS își va reveni în timp, ceea ce face ca nivelul de preț de 10 USD să fie un punct de intrare excelent pe termen lung.

8. Yield Guild Games (YGG)

Ce este YGG?

Yield Guild Games (YGG) sprijină jocurile bazate pe blockchain, concentrându-se pe aducerea laolaltă a jucătorilor și a cripto-economiei. În calitate de DAO, scopul principal al proiectului este de a colecta NFT-uri în joc în vederea optimizării acestora pentru economiile din joc și obținerea unui profit pentru acționari.

YGG achiziționează active încadrate în joc, fie că este vorba de parcele de teren virtuale, de obiecte rare de colecție și multe altele. Proiectul închiriază apoi aceste active jucătorilor, care schimbă token-ul nativ al proiectului GameFi relevant pentru a le folosi.

Ideea de bază a Yield Guild Games este că, pe măsură ce cele mai bune proiecte GameFi devin tot populare, valoarea activelor din joc crește datorită creșterii rarității și a cererii. Yield Guild Games deține o colecție masivă de obiecte de colecție NFT pe diferite platforme GameFi și are un obiectiv unic pentru creșterea viitoare.

De ce să cumperi YGG?

Token-ul YGG a atins un maxim de 10 USD în timpul pieței în creștere din 2021 și de atunci a scăzut la 0.30 USD. Acest lucru se datorează în mare parte unei ierni criptografice extinse care a afectat o mare parte a pieței – inclusiv NFT-uri de colecție și toate criptomonedele GameFi.

Scăderea prețului Yield Guild Games este un efect secundar direct al acestui fapt, deoarece valoarea activelor din joc are un impact asupra DAO și a token-ului său de guvernanță. DAO se bazează pe ideea că NFT-urile din joc vor crește ca valoare în timp. În timp ce se joacă, NFT-urile s-ar putea iefteni pentru a atrage utilizatori globali. Este foarte probabil ca NFT-urile existente și rare să crească de la nivelurile de preț de la începutul anului 2023.

Se așteaptă ca Yield Guild Games să crească de la prețul de 0.30 USD, ceea ce îl face unul dintre cele mai bune proiecte GameFi de cumpărat acum. Token-ul YGG este direct influențat de succesul întregului sector al jocurilor de noroc blockchain, ceea ce îl face o oportunitate de investiție interesantă.

9. The Sandbox (SAND)

Ce este SAND?

Metaversul Sandbox permite oamenilor să se adune pentru a crea, a deține și a monetiza propriile experiențe de jocuri video. Platforma integrează blockchain, active de joc 3D și recompense în criptomonede pentru un control și o proprietate fără precedent a utilizatorilor asupra conținutului.

Token-ul nativ ERC-20 SAND permite jucătorilor The Sandbox să creeze, să cumpere, să tranzacționeze și să monetizeze jocuri personalizate. Acestea pot include obiecte de colecție, obiecte de construcție a lumii și chiar jocuri complete cu seturi de reguli personalizabile. Ecosistemul SAND pune accentul pe împuternicirea în jocurile digitale, permițând creatorilor să câștige recompense atunci când își împărtășesc ideile de joc cu alții.

The Sandbox încurajează un mediu echitabil care promovează schimbul liber de creații pe piață, deoarece ecosistemul The Sandbox include o piață NFT integrată, unde dezvoltatorii de jocuri își pot vinde creațiile. Token-ul SAND este mijlocul de schimb al platformei, minimizând taxele dezvoltatorilor și recompensând utilizatorii pentru creativitatea lor.

De ce să cumperi SAND?

Prin prioritizarea conținutului generat de utilizatori (UGC), The Sandbox a devenit unul dintre cele mai bune proiecte GameFi din Web3. SAND este în prezent cea mai valoroasă criptomonedă GameFi după capitalizarea de piață, demonstrând popularitatea și unicitatea formei de joc.

Mulți au descris The Sandbox ca fiind similar Minecraft, dar cu beneficii financiare integrate. Deoarece Minecraft are un interes global, investitorii pot fi încrezători că The Sandbox va avea un nivel similar de cerere în timp.

Deocamdată, simbolul SAND valorează 0.70 USD. Fiind unul dintre token-urile GameFi de top, se așteaptă ca în următorii ani să își recupereze valoarea maximă de 7.50 USD. Prin urmare, nivelul de preț de 0.70 USD ar putea fi oportunitatea perfectă pentru a te implica pe termen lung.

10. My Neighbour Alice (ALICE)

Ce este ALICE?

My Neighbour Alice (ALICE) este un nou tip de platformă de jocuri blockchain care permite utilizatorilor să colaboreze și să își creeze propriile lumi virtuale. Jucătorii pot proiecta avatare, personaliza proprietăți și exploata active, toate cu ajutorul NFT.

ALICE are o economie unică, alimentată de token-ul ALICE, care permite utilizatorilor să facă schimb de obiecte sau să colaboreze în proiecte. My Neighbour Alice folosește o combinație inovatoare de tehnologie blockchain, gestionare a activelor digitale și contracte inteligente pentru a permite întreaga experiență de joc pentru utilizatorii săi.

Această platformă unică este deschisă jucătorilor de toate nivelurile pentru aventuri nesfârșite pe blockchain. Este concepută pentru a atrage atât piața jocurilor tradiționale, cât și pe cea a jocurilor blockchain, deoarece jocul ia un gen popular și îl remodelează – permițând schimbul de active în joc și obținerea de recompense financiare.

De ce să cumperi ALICE?

My Neighbour Alice a devenit unul dintre cele mai bune proiecte GameFi după ce a cunoscut o creștere rapidă de la lansarea din 2021. Jocul este încă relativ nou, dar a atras deja o bază semnificativă de utilizatori.

Proiectul GameFi a fost inspirat de Animal Crossing, pe care milioane de oameni din întreaga lume l-au jucat. ALICE ar putea rivaliza cu omologul său în timp, deoarece combină cele mai bune elemente de joc cu beneficii suplimentare bazate pe blockchain.

ALICE valorează în prezent doar 1.84 USD, după ce a scăzut cu peste 90% față de maximul istoric. Acest lucru îi conferă un potențial major de creștere, iar prețul ar putea crește substanțial față de nivelul actual, pe măsură ce jocul se dezvoltă și atrage mai mulți utilizatori.

11. Game of Silks (SILK)

Ce este SILK?

Game of Silks este un joc de colecție NFT legat de cursele de cai pur sânge din lumea reală. Jucătorii pot achiziționa NFT-uri reprezentând cai reali și pot deține acțiuni în grajduri pentru a crește noi cai de rasă.

Jocul este o versiune digitalizată a creșterii cailor din lumea reală, în care riscuri semnificative pot afecta capacitatea unui anumit cal de a câștiga curse. Jucătorii achiziționează cai ca NFT și obțin actualizări în timp real despre starea lor. Cu toate acestea, mulți cai pur sânge nu ajung niciodată la curse, iar majoritatea nu câștigă.

Dacă un jucător cumpără un cal NFT câștigător de curse, este posibil ca acesta să nu fie încă apt pentru a fi împerecheat. Dacă un jucător cumpără un NFT de reproducere, atunci NFT câștigă puncte și recompense în mod corespunzător. Game of Silks este un caz de utilizare inovatoare pentru jocurile blockchain, deoarece jucătorii pot câștiga recompense în criptomonede în funcție de cât de bine se comportă caii în lumea reală.

De ce să cumperi SILK?

SILK este un nou token care va fi pe placul tuturor celor care doresc să dețină propriul cal de curse. Un element cheie al jocului este faptul că utilizatorii pot cumpăra cai de mici și îi pot urmări cum cresc și devin campioni de curse la unele dintre cele mai mari evenimente din lume.

Dacă un jucător cumpără un cal de succes, recompensele pot fi majore – la fel ca în lumea reală. Prin fuziunea dintre domeniul digital și cel fizic, Game of Silk este un caz de utilizare unic și inovator pentru jocurile blockchain, care ar putea revoluționa în timp sportul hipic.

12. Splinterlands (SPS)

Ce este SPS?

Splinterlands este un joc de cărți de colecție NFT care le permite jucătorilor să construiască o colecție de cărți înainte de a se lupta online cu alți jucători. Jocul este inspirat de jocuri de cărți de colecție mai vechi, cum ar fi Yu-Gi-Oh! și Magic The Gathering, ceea ce a fost un factor determinant pentru succesele sale timpurii în blockchain.

Jocul combină aspecte ale jocurilor tradiționale non-blockchain cu beneficiile criptomonedelor. Utilizatorii pot câștiga recompense financiare automate cu ajutorul token-ului SPS, deoarece blockchain oferă o nouă experiență de joc revoluționară pentru un gen de joc clasic.

Misiunea principală a Splinterlands este de a crea un joc distractiv și semnificativ care promovează educația în domeniul tehnologiei blockchain. Platforma GameFi utilizează NFT-uri care pot fi cumpărate, vândute sau tranzacționate pe piața Splinterlands, permițând oricui să obțină profit în timp ce își maximizează performanța în luptă.

De ce să cumperi SPS?

Splinterlands este unul dintre jocurile blockchain cu cea mai rapidă creștere. Acesta este construit pe un blockchain prietenos pentru consumatori, care poate fi scalat global, iar platforma a crescut și a devenit în scurt timp unul dintre cele mai populare din GameFi.

După ce a lansat token-ul SPS în 2021, Splinterlands și-a extins oferta blockchain. Recent, și-a consolidat poziția ca unul dintre cele mai bune proiecte GameFi din Web3, depășind pragul de 2 miliarde de jocuri totale.

Fiind un token relativ nou și un proiect de mare succes în domeniul jocurilor blockchain, Splinterlands are un potențial semnificativ de creștere. Prețul actual este de doar 0.03 USD, ceea ce ar putea fi un punct de intrare excelent pentru oricine dorește să cumpere un proiect GameFi grozav în stadiile sale timpurii.

Sunt criptomonedele GameFi o investiție bună?

Cele mai bune proiecte GameFi revoluționează jocurile tradiționale prin lumi virtuale extinse, bunuri care pot fi deținute în joc și recompense financiare integrate. Se așteaptă ca aceste beneficii suplimentare pentru utilizatori să genereze o cerere și mai mare în timp, ceea ce face din criptomonedele GameFi o oportunitate de investiții de primă mână.

Care este cea mai buna criptomonedă de cumpărat acum?

Unul dintre cele mai interesante proiecte din acest domeniu în prezent este Metacade . Proiectul a fost lansat recent, atrăgând o atenție semnificativă datorită ofertei sale unice de blockchain.

Metacade ar putea susține mulți utilizatori în timp, combinând elemente tradiționale de joc cu caracteristici bazate pe blockchain. Este cea mai mare colecție de jocuri P2E de pe blockchain, fiecare titlu oferind jucătorilor recompense financiare automate.

Întrebări frecvente despre criptomonede

Care este viitorul GameFi?

GameFi este un termen larg folosit pentru a descrie toate proiectele blockchain care combină jocurile cu finanțele. Tokenizarea și registrul distribuit al blockchain-ului permit obținerea de recompense financiare automate în timp ce se îndeplinesc sarcini și se avansează prin nivelurile de joc, datorită versatilității contractelor inteligente.

GameFi este considerat o nouă dezvoltare revoluționară pentru industria jocurilor în general. Combinația dintre lumile de metavers captivante și recompensele financiare integrate ar putea deveni un element de bază, ducând la o valoare totală în continuă creștere.

Poți miza token-uri GameFi?

Multe platforme GameFi permit utilizatorilor să mizeze token-uri direct pe site. Acest lucru le permite jucătorilor să genereze venituri pasive ca recompensă pentru că oferă lichiditate și contribuie la asigurarea platformei.

Cum câștigă bani proiectele GameFi?

Multe platforme de finanțare a jocurilor sunt gratuite, introducerea de NFT-uri în joc ajutând la generarea de lichidități. Totuși, proiectele pot obține venituri în mai multe moduri, inclusiv prin investiții directe în token-ul nativ.

Deoarece GameFi se bazează pe câștiguri din joc, proiectele trebuie să fie atente să genereze mai multe venituri decât plătesc în recompense în criptomonede. Acest lucru ajută la asigurarea sustenabilității financiare a proiectelor GameFi. Ca urmare, pentru cele mai bune proiecte GameFi există adesea mai multe fluxuri de lichidități.

Ce este metaversul?

Termenul „metavers” se referă de obicei la lumile de realitate virtuală integrate cu tehnologia blockchain. Utilizatorii experimentează mai profund decât oricând prin introducerea în realitatea virtuală a jocurilor de roluri din lumea deschisă (MMORPG). Capacitatea Blockchain de a oferi în joc obiecte de colecție și valoare financiară reală în aceste jocuri le face extrem de atractive pentru jucători.

