Investitorii instituționali intră treptat în industria criptomonedelor prin achiziționarea directă a activelor sau investind în proiecte axate pe criptomonede.

Marieke Flament, CEO-ul Fundației NEAR, consideră că un număr tot mai mare de instituții intenționează să investească în criptomonede.

Ea a menționat acest lucru în timpul unui interviu la summitul Paris Blockchain Week, aflat în desfășurare. Potrivit Flament, tranziția companiilor Web2 către Web3 are ca rezultat o participare sporită a investitorilor instituționali în spațiul criptomonedelor. Ea a spus:

„Observăm un apetit foarte puternic din partea investitorilor instituționali de a înțelege spațiul, de a înțelege unde pot participa.”

Spațiul cripto rămâne în mare parte nereglementat în diferite părți ale lumii. Flament consideră că reglementarea va juca un rol imens în determinarea gradului de implicare a instituțiilor în industria criptomonedei.

Flament a adăugat că una dintre prioritățile Fundației NEAR este modul în care acestea pot contribui la conducerea reglementării pentru ecosistemul cripto. Ea a spus:

„Trebuie să fim mai coordonați pentru a avea susținere pentru industrie și, în cele din urmă, să ne unim cu autoritățile de reglementare.”

Mai multe țări, inclusiv Statele Unite, lucrează la implementarea politicilor de reglementare adecvată a industriei criptomonedelor în creștere rapidă.

Organizațiile autonome descentralizate (DAO) devin din ce în ce mai populare în cadrul ecosistemului cripto. Flament a subliniat că este încântată de apariția DAO-urilor și de ceea ce acestea au de oferit spațiului criptomonedei.

Natura descentralizată a DAO-urilor este un avantaj imens pentru piață, iar Flament intenționează să atragă mai multe dintre acestea către blockchain-ul NEAR.

NEAR, tokenul nativ al blockchain-ului Near, este una dintre cele mai importante criptomonede după capitalizarea pieței. Este a 18-a cea mai mare criptomonedă după capitalizarea pieței și una dintre cele cu cea mai rapidă creștere.

La momentul publicării, NEAR se tranzacționează la 15,69 USD per monedă, în scădere cu peste 20% față de prețul maxim istoric de 20 USD. NEAR a pierdut mai mult de 3% din valoarea sa în ultimele 24 de ore, în condițiile în care piața cripto extinsă are performanțe slabe.