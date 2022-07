Interviu: Omid Malekan, profesor la Columbia Business School și autor crypto

Criptomoneda poate fi intimidantă.

Chiar și pentru persoanele care au o bună înțelegere a piețelor financiare sau a tehnologiei, blockchain-ul poate fi o provocare .

Am stat de vorbă în cel mai recent episod al podcastului CoinJournal cu cineva care poate fi descris ca un „academician în domeniul cripto”, care își propune, de asemenea, să reducă acest decalaj pentru oameni.

Omid Malekan predă la Universitatea Columbia și a scris, de asemenea, mai multe cărți, dintre care cea mai recentă tocmai a fost lansată, intitulată „Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets, and Platforms„. Ne-am așezat la o discuție care s-a învârtit în jurul a o mulțime de subiecte, dar tema a fost ceea ce Omid încearcă să facă: să educe oamenii în legătură cu Bitcoin și criptomonedele, ceea ce este mai provocator decât pare.

Există mult zgomot în acest spațiu, lucru pe care Omid îl recunoaște de bună voie, iar criptografia este departe de a fi perfectă. Cu toate acestea, dacă te uiți în locul potrivit și ai puțină încredere, aceasta este o industrie care poate face atât de mult bine. Am discutat despre suișuri și coborâșuri, despre daunele provocate de piața bear în ceea ce privește reputația cripto, despre impactul reglementărilor, despre potențialul cripto de a face bine în țările în curs de dezvoltare.

Am analizat, de asemenea, unele dintre deficiențele industriei – face oare tot ce-i stă în putință pentru a educa oamenii și pentru a primi noii veniți atât de bine pe cât ar trebui? Este tribalismul o problemă și cum rămâne cu ideologia care uneori poate părea agresivă sau extremă?

Dacă doriți să învățați despre cripto, dar ați găsit întotdeauna explicațiile pe care le-ați întâlnit descurajante, pline de jargon sau în afara subiectului, Omid vorbește într-o manieră clară și concisă, fără retorică condescendentă și mergând direct la subiect. Este un invitat care crede în mod clar că cripto poate face bine în această societate, dar care vrea, de asemenea, să ajute oamenii să realizeze acest lucru. A fost cu siguranță diferit, dar a fost foarte intrigant.

Aflați și despre Universitatea Columbia și despre modul în care mai mulți dintre studenții lui Omid s-au mutat de atunci în roluri blockchain cu normă întreagă. Discutăm despre disponibilizările din întreaga industrie – Coinbase, în special – și dacă acest lucru va continua și ce impact are acest lucru asupra celor care intră în acest spațiu.

După cum am spus, mi-a plăcut acest articol.

Linkul Spotify este aici

YouTube va urma în scurt timp.

Noua carte a lui Omid poate fi cumpărată de aici, intitulată „Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets, and Platforms„. Aceasta se concentrează pe „de ce” cripto mai mult decât pe „ce” – dar, dacă vă interesează acest din urmă aspect, este si acesta acoperit. Aflați mai multe aici.