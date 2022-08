Interviu TrueFi: Împrumuturile necolateralizate într-o lume post-Terra

Să nu o îndulcim: ultimele șase luni au fost o baie de sânge în cripto.

Climatul macro a încetat să mai coopereze, piețele s-au prăbușit, iar investitorii s-au mutat la extrem în ceea ce privește riscul. Cu toate acestea, deși cripto a a dat-o de-a dreptul în bară, trebuie făcută o distincție importantă.

Jucătorii supraîndatorați, precum Three Arrows Capital și Celsius, a căror cădere a făcut parte dintr-un val de contagiune în spirală care a cuprins întreaga industrie, sunt în mare măsură CeFi, sau companii financiare centralizate.

Celsius s-a promovat ca o bancă, dar în realitate era mai degrabă un fond de acoperire cu risc ridicat. În cele din urmă, investițiile lor au fost nechibzuite și au dus la insolvență. Din nefericire, mulți dintre clienții lor nu și-au dat seama cum le erau folosiți banii și de unde provenea randamentul lor. Sau, mai simplu, a existat o lipsă de transparență.

DeFi

DeFi, pe de altă parte, a mers exact așa cum a fost planificat. Datorită tehnologiei gălăgioase pe care o numim blockchain, totul a decurs exact așa cum a fost codat să se întâmple. Apelurile în marjă și lichidările s-au petrecut pe lanț, unde ochii lumii puteau vedea ce se întâmpla în timp real.

Celsius, pe de altă parte, a trimis un e-mail într-o duminică seara în care spunea că a suspendat brusc retragerile, iar restul este istorie (sau, mai exact, parte a unui proces judiciar foarte lung și îndelungat care va avea loc în următorii ani. Cereți mai multe informații investitorilor de la Mt. Gox aici).

Am stat de vorbă cu co-fondatorul și directorul general al TrustToken, care se află în spatele protocolului de împrumut DeFi TrueFi, pentru a discuta despre acest lucru și multe altele. TrueFi aduce împrumuturi fără garanții pe lanț, încercând să maximizeze eficiența capitalului pentru împrumutați și ratele de câștig pentru creditori.

Da – probabil că ați observat expresia „fără garanții” acolo. Poate că supracolateralizarea este un loc comun în acest moment în cripto, dar realitatea este că modelul este ineficient în ceea ce privește utilizarea capitalului.

Evident, există un compromis în ceea ce privește riscul de credit – dar ar trebui ca fiecare împrumutat să fie tratat la fel, așa cum face în prezent modelul DeFi? Este o dezbatere nuanțată pe care Rafael și cu mine am abordat-o în cadrul podcastului – și merită menționat faptul că numai în primul an, TrueFi a atins un miliard de dolari în împrumuturi, fără niciun fel de neplată. În prezent, încă nu a înregistrat niciun default.

Am vorbit, de asemenea, despre piața bear (cam greu să nu o facem, nu-i așa?), am discutat despre stablecoins – TrustToken are, de asemenea, o suită de stablecoins, inclusiv a cincea cea mai mare de pe piață în prezent după capitalizarea de piață, TrueUSD, precum și despre situația rezervei Tether și multe altele.

