Interviul suprarealist al lui Sam Bankman-Fried nu lămurește mare lucru

Nu sunt multe evenimente televizate în direct care să mă fi uimit cu adevărat.

Cel care îmi vine imediat în minte este acela de a-l vedea pe Zinedine Zidane, unul dintre cei mai mari fotbaliști din lume, pe cea mai mare scenă din lume – finala Cupei Mondiale – lovind literalmente cu capul un apărător advers, pe ecranul televizorului meu, acum șaisprezece ani.

Mai recent, îmi amintesc că l-am urmărit pe prim-ministrul țării mele (Irlanda), Leo Varadkar, vorbind în direct la postul nostru național de televiziune despre pandemia COVID, când a anunțat prima (și, la vremea respectivă, ceea ce credeam că va fi și ultima) închidere.

Probabil că va trece ceva timp până când voi uita aceste momente istorice. Și sunt destul de sigur că îmi voi aminti o vreme și ce am urmărit ultima dată.

Sam Bankman-Fried, CEO-ul căzut în dizgrație al exchange-ului prăbușit FTX – despre care m-am săturat cu totul să vorbesc – a dat aseară un interviu de aproximativ o oră la summitul Dealbook al New York Times.

De ce a avut loc acest interviu, nu voi ști niciodată. Bankman-Fried a sunat din Bahamas, aparent împotriva sfatului unor „persoane” – despre care se poate presupune că ar putea lucra în domeniul juridic.

„Cred că am datoria de a vorbi și de a explica ce s-a întâmplat”, a spus el. „Nu văd ce bine se obține stând într-o cameră și pretinzând că lumea exterioară nu există.”

„Nu asupra acestui aspect mă concentrez”, a fost răspunsul său atunci când a fost întrebat dacă este preocupat de o eventuală răspundere penală.

La fel ca și dezastruoasa sa conversație DM scursă pe Twitter, pur și simplu nu știu de ce a avut loc acest interviu. Este greu de crezut orice iese din gura lui Bankman-Fried în acest moment. Iar în ceea ce privește acea conversație de pe Twitter, Bankman-Fried a explicat-o spunând că reporterul era un „prieten de mult timp” de care „a uitat în mod stupid” că era reporter. Nu-i așa?

Intervievatorul de aseară, Andrew Sorkin, l-a interogat în legătură cu unele dintre mărturisirile sălbatice din acel schimb de mesaje, care, pentru mine, au trădat adevăratul caracter al lui Bankman-Fried. Bankman-Fried și-a înmuiat oarecum poziția, dar a fost de acord că a jucat un „joc”, așa cum am făcut „cu toții”, în ceea ce privește imaginea sa.

