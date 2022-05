Prețul tokenului LUNA de la Terra a fost de 100 USD per 1 LUNA în aprilie, dar s-a prăbușit aproape de zero săptămâna trecută. TerraUSD (UST), moneda algoritmică stabilă a Terra, și-a pierdut paritatea față de dolarul american.

Acest lucru s-a produs pe fundalul unei scăderi semnificative a pieței cripto, care a făcut ca prețul Bitcoin să scadă cu peste 20%.

Acum că Terra și-a pierdut 99% din valoare, există vreo speranță de recuperare? Fondatorii săi fac eforturi pentru a-l pune din nou pe picioare, despre care veți citi mai jos.

Dacă sunteți atras de caracteristici unice și doriți să aflați cum și unde să cumpărați Terra, acest ghid este pentru dvs.

Celsius este mândru să ofere o platformă de servicii curate care au fost abandonate de mari bănci - lucruri cum ar fi interesul echitabil, taxele zero și tranzacțiile rapide de fulgere. Scopul nostru este de a perturba industria financiară, un utilizator fericit la un moment dat și să introduc libertatea financiară prin cripto.

Cumpara astazi LUNA cu Celsius

Coingate este o companie FINTECH bazată pe lituaniană înființată în 2014. Gateway-ul de plată oferă servicii de procesare a plăților criptocurrency pentru întreprinderile de orice dimensiune. Managementul contului bazat pe permisiunea, plățile FIAT la contul bancar și o nouă caracteristică de facturare a e-mailurilor sunt doar câteva motive pentru care coingizatul a devenit un procesor de plată pentru mulți.

Cumpara astazi LUNA cu Coingate

Terra Luna este un proiect cripto creat de Terraform Labs, o companie de tehnologie cu sediul în Singapore. Scopul său a fost să genereze adoptarea cripto prin construirea unui set de monede stabile algoritmice descentralizate necesare pentru a efectua tranzacții DeFi.

Fondatorul Terra, Do Kwon, are un plan de a reanima moneda. Prima parte a planului implică o ardere uriașă a monedei stabile TerraUSD (UST-USD) pentru a o aduce înapoi la 1 USD.

Ei plănuiesc să ardă mai mult de 371 de milioane de UST pe Mainnetul Ethereum și orice UST rămas în pool-ul comunității Terra.

A doua parte este să facă staking cu 240 de milioane de tokenuri LUNA pentru a opri balenele să preia controlul și pentru a stabiliza guvernarea rețelei.

În plus, dezvoltatorii au oprit blockchain-ul Terra și au suspendat toate tranzacțiile în așteptare. Prin aceasta, s-a dorit să nu se mai cumpere LUNA la prețul extrem de mic.

Având în vedere cât de greu este să faceți o predicție precisă asupra criptomonedei, nu ar trebui să luați niciodată decizii care să vă afecteze finanțele înainte de o analiză aprofundată a pieței. Nu investiți mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

Mulți investitori au devenit pesimiști cu privire la perspectivele Terra. Potrivit lui Motley Fool, cel mai bine este să vă feriți de proiect, în pofida prețului scăzut al tokenului.

Digital Coin Price și Coin Price Forecast au foarte puține speranțe pentru LUNA, prognozând un preț la sfârșitului anului de sub 1 cent resp. 6 cenți.

Cu toate acestea, alți experți nu sunt de acord. Investing Cube considerră că este posibil ca LUNA să-și revină. Dacă stablecoin-ul revine la 1 USD, LUNA va începe să câștige.

Wallet Investor nu și-a ajustat predicția optimistă pentru LUNA înainte de prăbușire. Ei prevăd că 1 LUNA se va tranzacționa cu 151 USD în mai 2023. În cele din urmă, Gov Capital anticipează că LUNA va avea o valoare de 108 USD pe an de acum înainte.

$1,000,000 invested in $LUNA last week would be worth $3 today. pic.twitter.com/PYaOwuPgJ5

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) May 15, 2022