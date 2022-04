KNC este tokenul Kyber Network, care a trecut printr-o extindere la zece blockchain-uri diferite, integrate cu Uniswap v3 și a luat parte la noul stimulent pentru dezvoltatori al Avalanche. Acest lucru a dus la o creștere cu 50% a prețului tokenului KNC al rețelei Kyber ieri.

A continuat să crească astăzi, cu aproximativ 17% la momentul redactării acestui articol. Acest scurt ghid conține tot ce trebuie să știți despre Kyber Network și KNC, inclusiv dacă și unde să cumpărați KNC dacă alegeți.

Deoarece KNC este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra KNC folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra KNC chiar acum, urmați acești pași:

Vă sugerăm eToro, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Uniswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv KNC.

KNC este simbolul Kyber Network, un centru de protocoale de lichiditate care agregă lichiditatea din diverse surse pentru a oferi tranzacții sigure și instantanee în orice aplicație descentralizată (DApp).

Scopul principal al Kyber Network este acela de a permite DApp-urilor DeFi, schimburilor descentralizate (DEX) și altor utilizatori acces ușor la pool-urile de lichidități care oferă cele mai bune rate.

Toate tranzacțiile de pe Kyber sunt în lanț, ceea ce înseamnă că pot fi verificate cu ușurință folosind orice explorator de blocuri Ethereum.

Proiectele se pot baza pe Kyber pentru a utiliza toate serviciile oferite de protocol, cum ar fi decontarea instantanee a tokenurilor, agregarea lichidității și un model de afaceri personalizabil.

Kyber încearcă să rezolve problema lichidității din industria finanțării descentralizate (DeFi), permițând dezvoltatorilor să construiască produse și servicii fără a fi nevoiți să-și facă griji cu privire la lichidități pentru diferite nevoi.

Cu siguranță merită să investiți în KNC dacă momentul este potrivit. Din păcate, acest lucru este adesea imposibil de știut în avans. Orice decizie de investiție ar trebui să țină cont de toleranța dumneavoastră la risc. Nu luați nicio predicție de preț ca atare.

Wallet Investor se așteaptă la o creștere pe termen lung; mai precis la 9,2 USD până în aprilie 2027. O investiție pe 5 ani va genera venituri de aproximativ +250%. Dacă investiți 100 USD în el acum, veți avea 350 USD în 2027.

#KNC is bouncing well and expected to break the local resistance level 📈 pic.twitter.com/va7kgEsCMP

— Nftcrypto (@Nft_crypto0) April 10, 2022