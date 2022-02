Komodo (KMD) a crescut cu 5% în 7 zile: motivele majorării, deși majoritatea monedelor scad

Prețul monedei Komodo (KMD) a crescut cu 5% pe fondul masacrului din spațiul crypto la nivel global și, în pofida regresului de astăzi, este pregătită de o ascensiune semnificativă dacă analizăm mișcarea prețurilor în ultima vreme.

Astăzi, moneda KMD a început prin a crește cu peste 25% ajungând să atingă un maxim zilnic de 0,657233 USD, înainte de a se retrage la prețul de 0,478111 USD în momentul de față.

Să vedem în detaliu care sunt factorii care alimentează creșterea prețului Komodo.

Pe scurt, Komodo este o platformă deschisă descentralizată cu multiple lanțuri. Tokenul său nativ este KMD.

Atât platforma Komodo, cât și moneda KMD, au devenit populare în spațiul cripto, datorită abordării alternative a Komodo pentru realizarea interoperabilității pe lanțuri încrucișate.

Mai jos sunt principalele motive care contribuie la creșterea actuală a prețului KMD.

Una dintre cele mai bune și importante dezvoltări pe care le-a adus protocolul Komodo în acest an este noul suportul pentru 13 rețele blockchain separate pe AtomicDEX.

🥁🚨 @AtomicDEX adds @0xPolygon , @avalancheavax , @harmonyprotocol & 10 more protocols🚨🥁 #AtomicDEX now offers a new bridging solution that helps support blockchain scalability efforts for both the @ethereum and @Bitcoin cash ecosystems.🎉 pic.twitter.com/9EhTnhmb9C

AtomicDEX oferă suport rețelelor compatibile cu Ethereum Virtual Machine și celor care au un cod sursă comun cu Bitcoin (BTC), cum ar fi Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) și Bitcoin Cash (BCH).

Because #DigiByte shares the source code of #Bitcoin it can be integrated into the same systems that utilize BTC. That is significant infrastructure being built. Keep your eye on decentralized exchanges that are working towards interoperability. @KomodoPlatform is a good example.

— LT (Will never ask for or give away crypto) (@LTLovesdigi) February 20, 2022