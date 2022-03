Liderul comunității MakerDAO propune înlocuirea MKR

Liderul comunității MakerDAO, monet-supply, a făcut o propunere pe 14 martie, pe forumul MakerDAO, prezentând un mecanism economic de token alternativ. Propunerea urmărește introducerea unui nou token stkMKR care să înlocuiască actualul token de guvernare, MKR.

Dacă propunerea este aprobată, va prezenta o schimbare tokenomică în MakerDAO.

Imediat ce a fost făcută propunerea, comunitatea s-a dezlănțuit și s-au dat foarte multe răspunsuri, majoritatea fiind în sprijinul propunerii.

În urma dezvoltării, propunerea va trebui să fie trecută ca MIP (Maker Improvement Proposal) pentru ca aceasta să fie votată de deținătorii MKR, proces care durează două săptămâni.

Propunerea urmărește să abordeze mai multe probleme care afectează actualele tokenomii MakerDAO care utilizează mecanismul „buyback and burn”. Monet-supply a spus că propunerea va aborda probleme precum lipsa stimulentelor vizate, deoarece tot capitalul este returnat deținătorului MKR prin mecanismul de buyback and burn.

Monet mai spune că sistemul actual nu reușește să prevină foarte bine atacurile de guvernare, mai ales când vine vorba de manipularea votului.

