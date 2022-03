După lansarea contractului îmbunătățit, utilizatorii pot retrage LUSD, stablecoin-ul talonat de USD al protocolului, din vechiul contract și să depună din nou în cel nou pentru o reechilibrare mai rapidă. Drept urmare, Liquidity crește vertiginos – a adăugat 36% la valoarea sa astăzi.

Acest articol oferă informații despre ce este Liquity, dacă este o investiție utilă și cele mai bune locuri pentru a cumpăra Liquity dacă vă decideți să o faceți.

Deoarece LQTY este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra LQTY folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra LQTY chiar acum, urmați acești pași:

Vă sugerăm eToro, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Uniswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv LQTY.

Liquity este un protocol de împrumut descentralizat construit pe Ethereum. Deținătorii de Ether pot atrage împrumuturi sub forma tokenului său nativ LQTY cu taxe de răscumpărare și de emisiune de împrumuturi ajustate algoritmic.

Liquity percepe un comision unic de împrumut determinat în avans ca procent din suma trasă. Poate fi de până la 0,5%.

Utilizatorii pot împrumuta stablecoin LUSD fără dobândă cu ETH folosit ca garanție. Ei pot obține astfel un împrumut garantat prin ETH fără costuri recurente.

Liquity are un avantaj față de alte protocoale de împrumut descentralizate prin faptul că nu percepe dobândă variabilă pe durata împrumutului. Aceste rate se pot schimba în mod arbitrar și imprevizibil.

Liquity poate fi o investiție profitabilă, dar faceți-vă timp să citiți cel puțin câteva predicții de preț de la analiștii de top și documentați-vă pe piață înainte de a vă asuma un angaja. Fiți reținuți în ceea ce privește orice sfaturi de investiții.

Potrivit Tech News Leader, prețul Liquity se va dubla într-un an: de la 3,19 USD în prezent la 6,09 USD. În 5 ani, ei prevăd că Liquity va avea o valoare de 18,49 USD și se va tranzacționa cu 116,32 USD într-un deceniu de acum înainte.

