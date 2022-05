Piața cripto extinsă a început luna mai într-o notă oarecum dezamăgitoare. Unele dintre monedele majore, cum ar fi Bitcoin și Ethereum, au scăzut considerabil după ascensiunea din luna aprilie. Deși acest lucru este îngrijorător, înseamnă că există și o oportunitate bună de a cumpăra dip-uri decente. Iată de ce:

În pofida unui început lent în 2022, se așteaptă în continuare ca industria cripto să depășească alte clase de active.

Perspectivele pe termen lung ale criptomonedei rămân în continuare pozitive, în pofida evoluțiilor nefavorabile.

Nu a existat niciodată un moment mai bun pentru a cumpăra criptomonede, ținând cont de prețuri.

Așadar, dacă vă uitați la dip-ul din luna mai și vă întrebați unde să vă investiți banii, iată 3 monede de achiziționat acum.

Solana (SOL)

Solana (SOL) s-a clasat adesea drept unul dintre cele mai interesante proiecte cripto de pe piață. Dar 2022 nu a fost unul cu adevărat de succes pentru altcoin. În schimb, SOL a înregistrat pierderi puternice și consistente.

Se tranzacționează acum la cele mai scăzute niveluri din acest an, iar acest lucru oferă investitorilor șansa perfectă de a cumpăra. De fapt, Solana are șanse realiste să crească de 3 sau mai multe ori în acest an. Scăderea actuală este doar pe termen scurt.

Cosmos (ATOM)

Cosmos (ATOM) este o monedă care nu primește adesea atenția pe care o merită. Proiectul a crescut destul de constant în ultimele luni. Cu toate acestea, la fel ca multe alte monede alternative, rămâne într-o tendință descendentă din cauza atitudinii ușor refractare a investitorilor de pe piață. Dar de îndată ce piața cripto își revine, ATOM va fi unul dintre marii câștigători.

Waves (WAVES)