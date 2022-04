După anunțul de către Twitter că Elon Musk este cel mai nou membru al consiliului său de administrație, Dogecoin a început să se manifeste. Musk a fost de acord să-și mențină participația la maximum 14,9% față de actualul 9,2%.

Acest scurt ghid conține tot ce trebuie să știți despre ecosistemul și monedele Dogecoin, inclusiv dacă ar trebui să le cumpărați. Iată de unde să cumpărați Dogecoin dacă doriți.

eToro este o platformă de investiții cu mai multe active, peste 2000, inclusiv acțiuni, ETF-uri, indici, mărfuri și criptomonede. eToro oferă peste 60 de criptomonede pentru a investi sau a depune în portofoliul crypto, unde investitorii pot beneficia de creșterea acumulată a Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin și a altor criptomonede de top. Utilizatorii eToro se pot conecta cu alți utilizatori, pot învăța și copia de la ei sau pot fi copiați de alți utilizatori.

Cumpara astazi DOGE cu eToro Declinarea responsabilității

Dogecoin a fost creat ca o glumă de către inginerii de software Billy Markus și Jackson Palmer. Este atât prima monedă câine, cât și prima monedă meme din istorie.

Poate că a început cu un caracter satiric, dar a devenit o investiție profitabilă pentru unii. Dogecoin a fost introdus cu logo-ul său caracteristic Shiba Inu pe 6 decembrie 2013, iar popularitatea sa a crescut rapid.

Până în primăvara anului trecut, capitalizarea sa de piață a depășit 85 de miliarde de dolari. Criptomoneda a început cu un plafon de 100 de miliarde de monede. Acest lucru a fost atins până la jumătatea anului 2015 și alte 5 miliarde de monede au fost puse în circulație în fiecare an după aceea.

Dogecoin poate merita cu siguranță investiția dvs. dacă momentul este unul potrivit. Din păcate, acest lucru este adesea imposibil de știut în avans. Orice decizie de investiție ar trebui să țină cont de toleranța dumneavoastră la risc. Nu luați nicio predicție de preț ca atare.

Wallet Investor au prezis că prețul ar putea ajunge la 0,29 USD într-un an. În 2027, ei estimează că se va tranzacționa la 0,86 USD.

Digital Coin Price prezic o medie de 0,19 USD în acest an, 0,28 USD în 2025 și 0,66 USD în 2030. Conform Price Prediction, DOGE va valora în medie 0,16 USD în acest an, va crește la 0,49 USD în 2025 și la 2,82 USD în 2030.

#Dogecoin up $100K today 😍🚀 17% at it’s peak so far! Let’s go #doge pic.twitter.com/rk2AoqeHpK

— SlumDOGE Millionaire (@ProTheDoge) April 5, 2022