Loopring a crescut cu 40,87% în ultimele 24 de ore după vestea despre un parteneriat cu GameStop pentru piața GameStop NFT. Se tranzacționează la 1,17 USD în momentul scrierii.

Dacă sunteți atras de caracteristici unice și doriți să aflați cum și unde să cumpărați LRC, acest ghid este pentru dvs.

Cumpara astazi LRC cu eToro

Coingate este o companie FINTECH bazată pe lituaniană înființată în 2014. Gateway-ul de plată oferă servicii de procesare a plăților criptocurrency pentru întreprinderile de orice dimensiune. Managementul contului bazat pe permisiunea, plățile FIAT la contul bancar și o nouă caracteristică de facturare a e-mailurilor sunt doar câteva motive pentru care coingizatul a devenit un procesor de plată pentru mulți.

Cumpara astazi LRC cu Coingate

LRC este tokenul cripto al Loopring, un protocol deschis, bazat pe Ethereum, care vizează construirea de schimburi cripto descentralizate.

Loopring intenționează să reunească punerea în corespondență centralizată a comenzilor cu decontarea descentralizată a comenzilor pe blockchain într-o soluție hibridă, care va folosi tot ce este mai bun din ambele lumi.

Protocolul Loopring urmărește să reducă sau să elimine ineficiența DEX-urilor, păstrând în același timp avantajele acestora. Decontează tranzacțiile în lanț, dar gestionează comenzile într-un mod centralizat.

De asemenea, combină mai multe ordine în tranzacții circulare, mai degrabă decât să permită strict perechi de tranzacționare una vs. una. În acest fel, protocolul se așteaptă să îmbunătățească lichiditatea DEX, crescând în același timp eficiența executării comenzilor.

Având în vedere cât de greu este să faceți o predicție precisă asupra criptomonedelor, nu ar trebui să luați niciodată decizii care să vă afecteze finanțele înainte de o analiză aprofundată a pieței. Nu investiți mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

Wallet Investor sunt extrem de optimiști în ceea ce privește Loopring. Ei se așteaptă la o creștere pe termen lung. Potrivit acestora, 1 LRC se va tranzacționa cu 4,65 USD în martie 2027. O investiție pe 5 ani va genera câștiguri de aproximativ +295,49%. Dacă investiți 100 USD în LRC acum, este posibil să aveți 395,49 USD în 2027.

The #GameStop #NFT marketplace beta is now live!$GME has partnered with @loopringorg for this project, which is an #ETH L2 solution. 🤝#LRC skyrocketed after the announcement, resulting in a +41% gain. 🚀 pic.twitter.com/b3z8Z5FOkq

— Delta Investment Tracker (@getdelta) March 23, 2022