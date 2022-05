Am mâncat astăzi o porție sănătoasă de smerenie, așa că poate că acest articol poate servi ca formă de terapie.

Vorbesc despre Terra, tokenul său nativ Luna și stablecoin-ul său UST. Pentru a rezuma rapid, UST este un stablecoin algoritmic care nu este susținut tehnic de nimic (aveți puțină răbdare, Luna Bulls). De fiecare dată când se mintează 1 UST, se arde 1 LUNA și invers.

Acest lucru menține peg-ul la 1 USD, dar ce se întâmplă când există atât de multă presiune de vânzare încât UST scade sub peg? Asta sperie oamenii.

Și când oamenii sunt speriați, vând UST, de teamă că se va rupe peg-ul.

Asta declanșează mai multă frică, care declanșează mai multe vânzări, care declanșează mai multă frică și așa mai departe și mai departe. Dacă aș fi fost pe un număr mai strict de cuvinte, aș fi putut pur și simplu să-i spună o retragere masivă. Am văzut asta astăzi, cu de-pegging-ul UST, care a tranzacționat până la 88 de cenți în urmă cu aproximativ treizeci de minute (în prezent la 90 de cenți).

Eram unul dintre acei oameni speriați. De fapt, mi-am vândut UST cu 95 de cenți la dolar, înghițind o pierdere destul de incomodă de 5%, așa cum este detaliat în firul de Twitter de mai jos, pe care l-am tastat în timp ce lacrimile curgeau pe față și cădeau pe tastatură.

I just sold majority of my $UST at 95 cents on the dollar.

Putting together a quick thread on why, while the the egg is still fresh on my face.

And yeah, gun to my head, I still think the peg survives.

🧵1/6 https://t.co/ruToLdAvf6

— Dannii Ashmore (@FearlessIntern) May 9, 2022