Producătorul britanic de mașini de lux McLaren Automotive a lansat McLaren Special Operations (MSO) LAB pentru a se aventura în metaversul și spațiul Web3. MSO LAB va găzdui McLaren NFT exclusivist, în ediție limitată, al căror prim drop este așteptat foarte curând.

Potrivit anunțului oficial de la McLaren, MSO LAB este primul pas al McLaren în metavers și a fost creat pentru a „explora performanța viitoare”.

From its inception, McLaren has existed to push boundaries. Now, McLaren Automotive is taking the first steps into the metaverse with the launch of MSO LAB: a Web3 platform created to explore the future of performance. pic.twitter.com/evdfCpod08

MSO LAB va fi practic un hub care va permite membrilor care au aceleași idei să colaboreze într-o comunitate digitală. Intenționează să dezvăluie mai multe alte funcții, cum ar fi adăugarea de avantaje și recompense exclusive, inclusiv un tur virtual la centrul de tehnologie MSO LAB, acces numai pentru membri la canale și o invitație la evenimente speciale organizate de MSO LABS.

MSO LAB will continue this mission into the digital realm, serving our community as a platform for innovation and collaboration that will push the boundaries of access and experience.



For more information on MSO LAB’s metaverse roadmap, go to https://t.co/pZbifp6QpH.

