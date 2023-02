Metacade, arcada de jocuri crypto, are potențialul de a crește de 10 ori în 2023! Iată ce trebuie să știi

Investitorii în căutarea unor câștiguri potențiale în 2023 au fost uimiți de știrea că etapele inițiale de presale ale Metacade s-au epuizat în doar câteva săptămâni, deoarece investitorii încrezători au virat peste 5,3 milioane USD în finanțarea platformei de jocuri criptografice aflate la început de drum.

Având în vedere că presale-ul MCADE continuă să atragă un interes masiv în rundele ulterioare de presale, unii experți prezic că investitorii timpurii s-ar putea bucura de câștiguri de 10 ori mai mari în 2023.

Metacade ar putea fi achiziția anului

Investitorii avangardiști și pasionații de jocuri criptografice au fost foarte entuziaști în susținerea timpurie a Metacade în timpul perioadei de presale, sprijinind obiectivul platformei de a oferi cea mai cuprinzătoare gamă de jocuri de arcadă online din metavers.

Impulsul din spatele perioadei de presale s-a accelerat în etapa 3, ceea ce indică faptul că valoarea token-ului și a monedei native a Metacade va crește pe termen scurt, cu câștiguri potențiale enorme pe termen lung care vor fi realizate în anii următori.

Cu o valoare de 0,008 USD per token în faza beta, MCADE va crește până la 0,02 USD până la sfârșitul celei de-a noua și ultime etape de presale. Se așteaptă ca valoarea să facă un salt odată ce MCADE va deveni disponibilă publicului.

Investitorii încrezători au fost seduși de potențialul uriaș pe termen lung al Metacade, prezentat în whitepaper-ul lor complet și ambițios. Acest lucru, combinat cu o explozie mai amplă preconizată în sectorul GameFi în următorii cinci ani și cu planurile de a se plasa în centrul jocurilor crypto pentru anii următori, sugerează că MCADE are potențialul de a genera câștiguri de 10 ori mai mari în acest an.

Cât de sus ar putea ajunge MCADE în 2023?

Valoarea MCADE este prevăzută să crească pe toată durata presale-ului, culminând cu 0,02 USD per token, pe măsură ce se pregătește pentru IDO . Moneda va fi apoi lansată pe bursele descentralizate (DEX), când cumpărătorii de la nivel global probabil se vor înghesui să pună mâna pe MCADE.

Se așteaptă ca investitorii timpurii să își mențină HODLing-ul, în așteptarea unui salt uriaș al valorii MCADE. Cu o ofertă fixă limitată de 2 miliarde de token-uri, se preconizează ca cererea pentru MCADE să crească enorm pe bursele centralizate și descentralizate, ceea ce ar putea duce la o creștere a prețului pe măsură ce MCADE se impune ca un token solid de crypto-gaming.

Utilitatea încorporată în token-ul MCADE îl face să fie o ofertă și mai atractivă pentru investitori. Se estimează ca valoarea să poată oferi câștiguri de 10 ori mai mari, cu o creștere între 0,10 și 0,20 USD – o perspectivă realistă pentru 2023.

Sunt criptomonedele o investiție bună pe termen lung?

Între 2016 și 2021, numărul deținătorilor de criptomonede la nivel mondial a crescut de aproape 60 de ori în cinci ani. Deși condițiile de piață au devenit categoric glaciale în 2022, determinate de prăbușirea unor nume mari de pe piețele criptografice, cum ar fi FTX, și de condițiile economice globale, numărul investitorilor și al platformelor continuă să crească.

În plus, se preconizează că piața de jocuri crypto va crește cu aproximativ 70% de la an la an și va deveni o industrie de 63 de miliarde USD până în 2027 . Metacade se află într-o poziție excelentă pentru a profita de această creștere cu gama sa de jocuri de arcadă online de neegalat.

Lumea criptografică este în viteză, cu un număr din ce în ce mai mare de utilizatori, așa că este greu să anticipezi viitorul. Cu toate acestea, având în vedere că țări precum El Salvador încep să adopte criptomonedele ca un mijloc real de plată internațională, semnele pentru piețele criptografice sunt incredibil de pozitive.

Ce este Metacade?

Metacade construiește o platformă nou-nouță care găzduiește cea mai extinsă gamă de jocuri de arcadă online din metavers, devenind primul proiect de acest gen lansat în lumea jocurilor crypto. Construită pe blockchain-ul Ethereum, Metacade va găzdui o mare varietate de jocuri de tip „play-to-earn” (P2E), permițând pasionaților de jocuri să se conecteze cu persoane care gândesc la fel ca ei, să construiască o comunitate și să câștige recompense criptografice pe măsură ce joacă.

Fiind un proiect condus de comunitate, Metacade oferă jucătorilor și utilizatorilor o serie de mecanisme de câștiguri diferite în afara capacității P2E, membrii fiind recompensați pentru interacțiunile sociale cu platforma și, în curând, vor putea aplica pentru posturi remunerate, inclusiv de testeri de jocuri, pe Metacade și în industria mai largă a Web3.

Metacade: Conduce evoluția GameFi

Metacade își propune să depășească cu mult sfera tradițională a platformelor de jocuri criptografice P2E, oferind inovație în industria GameFi prin intermediul programului său revoluționar Metagrants. Dezvoltatorii pot depune cereri de finanțare pentru a sprijini crearea de noi jocuri exclusive. Aceste propuneri sunt puse în comun și prezentate deținătorilor de token-uri MCADE, care votează pentru favoriții lor.

Cedând comunității controlul asupra jocurilor care intră în lucru, Metacade permite industriei GameFi să beneficieze de jocurile pe care jucătorii le doresc pe platforma lor, oferind în același timp experiența de dezvoltare necesară celor mai talentați creatori de jocuri pentru a utiliza cele mai noi și mai bune tehnici Web3 în munca lor, menținând Metacade în fața concurenței.

Metacade: Cea mai bună criptomonedă de gaming cu câștiguri de zece ori mai mari în 2023

Presale-ul MCADE prezintă investitorilor o oportunitate unică de a achiziționa token-uri într-unul dintre cele mai interesante proiecte de jocuri crypto din metavers. Prețul actual de 0,013 USD în etapa 3 din presale pare subevaluat, chiar și în condițiile actuale de piață în scădere.

Experții se așteaptă ca presale-ul Metacade să se epuizeze rapid în fiecare etapă, ceea ce face din MCADE un token care trebuie cumpărat înainte ca prețul să crească. Cu creșteri de 10 ori mai mari care par posibile în 2023, este un moment bun pentru investitori să cumpere token-ul MCADE.