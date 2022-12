Metacade pare gata pentru o creștere a valorii de 20 ori

În prezent, token-urile metavers alcătuiesc unele dintre cele mai mari și mai de succes proiecte din lumea criptomonedelor. Acum este cu siguranță momentul să te gândești să-ți faci de cap, și să investești în criptomonede pentru a avea, în schimb, câștiguri mari. Există o mulțime de monede a căror valoare va crește, dar puține, dacă nu cumva niciuna, pot egala potențialul de creștere al token-ului nativ Metacade, MCADE.

MCADE are o poziție unică pentru a crește în valoare atunci când piața criptografică în creștere va reveni. În continuare, vei vedea o explicație de ce Metacade și-ar putea depăși valoarea de 20 de ori, așa că, citește pentru a afla mai multe.

Ce este Metacade?

Metacade este pe cale să fie prima arcadă comunitară Web3 cu o selecție de jocuri drept ofertă. Este un loc de adunare în metavers unde jucătorii se pot reuni pentru a încerca cele mai recente proiecte GameFi. De asemenea, este un spațiu în care jucătorii se pot conecta direct cu producătorii de jocuri pentru a participa la dezvoltarea noilor jocuri.

Metacade așează cele mai grozave proiecte GameFi, evenimente comunitare și jucători într-un singur loc, la care toată lumea poate avea acces. Potențialul Metacade este atât de mare datorită acestei viziuni grandioase și cuprinzătoare.

MCADE este token-ul care alimentează universul Metacade . Este folosit pentru gestionarea proiectului, implicând comunitatea în direcția în care merge Metacade. Acesta este ceea ce oamenii vor folosi pentru a plăti pentru jocuri, pentru a participa la turnee competitive și pentru a posta liste de locuri de muncă, printre altele.

De ce este Metacade atât de diferit?

Majoritatea proiectelor GameFi oferă doar un singur titlu de joc, iar jucătorii, fie îl plac, fie nu-l plac. Alte proiecte, precum Decentraland și The Sandbox, oferă utilizatorilor o platformă unică, dar puține opțiuni de joc. Metacade, totuși, este un loc în care jucătorii pot accesa multe jocuri, ceea ce înseamnă că toată lumea va putea găsi ceva ce le-ar plăcea să joace.

Metacade devine, de asemenea, platforma centrală pentru jocurile de tip play-to-earn în metavers. Acest lucru îi oferă o piață abordabilă în totalitate, mai mare și îi sporește semnificativ potențialul de creștere. Și pe măsură ce jocurile P2E se dezvoltă, se așteaptă ca potențialul respectiv să crească în paralel.

Echipa din spatele Metacade plănuiește, de asemenea, tranziția la DAO, predând controlul proiectului comunității odată ce acesta va fi stabilit. Acest lucru l-ar putea transforma într-o platformă pentru tot ceea ce au de oferit jocurile Web3, cu adevărat descentralizată.

De ce și-ar putea depăși MCADE valoarea de 20 de ori

Pentru a înțelege de ce MCADE și-ar putea depăși valoarea de 20 de ori, este important să vedem câteva cifre.

În prezent, MCADE își desfășoară presale-ul, care are 9 faze. Prețurile au început de la 0.008 USD per token și vor crește treptat până la 0,02 USD per token la sfârșitul fazei 9. Oferta totală maximă de MCADE este de 2 miliarde, cu 1,4 miliarde de token-uri disponibile în presale.

Luând aceste cifre (0,02 USD/token x oferta de 1,4 miliarde MCADE), obținem o capitalizare de piață la sfârșitul presale-ului de puțin peste 28 milioane USD.

O capitalizare de piață de 28 de milioane USD este doar punctul de plecare. O creștere de 20 de ori de la acest nivel ar face ca Metacade să aibă o capitalizare de piață de aproximativ 560 de milioane USD. Sau, altfel spus, fiecare token ar trece de la 0,02 USD după presale la aproximativ 0,40 USD odată ce este atinsă o capitalizare de piață de 560 de milioane USD.

Este realistă o crestere de 20 de ori?

MCADE trebuie să ajungă la 0,40 USD pentru a realiza un salt de 20 de ori, așa că este timpul să ne întrebăm dacă acest nivel de creștere este realist. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este să comparăm Metacade cu alte proiecte din această nișă generală.

Decentraland a atins o capitalizare de piață de aproape 7 miliarde USD la vârf, iar Sandbox a atins un vârf de aproape 10 miliarde USD. Alte proiecte, cum ar fi DeFi Kingdoms , au atins o capitalizare de piață de peste 1 miliard USD în perioada lor de vârf.

Concluzia este că există câteva proiecte în spațiul general GameFi/metavers care au depășit o evaluare de 560 de milioane USD în timpul ultimei piețe criptografice în creștere.

Aceasta înseamnă că, probabil, în viitor vor mai apărea și altele. Întrebarea este dacă Metacade va fi unul dintre ele sau nu. Și chiar acum, toate semnele spun că va fi cu siguranță.

Achiziționează MCADE astăzi

Metacade este un proiect în curs de dezvoltare cu un potențial vertiginos. Metacade poate atinge cu siguranță plafonul de piață de 560 de milioane USD de care are nevoie pentru a atinge o valoare de 20 ori mai mult decât nivelul din presale. Acest lucru se datorează faptului că deja iese în evidență ca unul dintre cele mai inovatoare proiecte în lumea criptomonedelor. Are un public potențial extrem de mare și începe de la o evaluare suficient de scăzută pentru a obține, foarte probabil, o rentabilitate a investiției.

Doar să nu aștepți prea mult. Este posibil să nu poți profita de aceste prețuri de început pentru prea mult timp.