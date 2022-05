Din cauza incertitudinii pieței, moneda HERO a fost una dintre cele mai volatile criptomonede din ultima lună. Ieri a crescut cu peste 5%, dar mai târziu a scăzut până la prețul de astăzi mai mic cu 8,74%.

Dar de ce a crescut moneda ieri și de ce a fost creșterea prea superficială. În acest articol, vom analiza posibilele motive din spatele trendului ascendent de ieri.

Dar, înainte de a aprofunda aceste motive, este important, mai întâi, să îi lămurim pe cei care ar putea întâlni termenul „Metahero” pentru prima dată.

Pe scurt, Metahero este un metavers de criptomonede lansat în iulie 2021 cu viziunea de a crea o lume digitală ultra-realistă în care utilizatorii pot scana oameni și obiecte din lumea reală în Metaverse.

S-a asociat cu cea mai importantă tehnologie de scanare 3D 16k și, de asemenea, cu cea mai importantă industrie a jocurilor, Wolf Digital World (WDW), pentru a-și susține viziunea.

Unul dintre principalele motive pentru care prețul Metahero crește este dezvoltarea actuală pe care o întreprinde, cea recentă fiind sponsorizarea evenimentului FAME MMA, unde vor pune la dispoziție primul lor scaner de călătorie (Metascanner). Toți utilizatorii vor avea ocazia să îl verifice pe acesta.

Acest eveniment este programat să aibă loc luna viitoare, pe 14 mai.

Un alt motiv care a contribuit în mare măsură la tendința optimistă recentă vine după ce Everdome (Metahero’s Metaverse) a terminat drop snapshot-urile de NFT-uri Genesis săptămâna trecută.

Deținătorilor de DOME (tokenuri native Everdome) li se va permite să revendice cheile fondatoare pentru Everdome.

