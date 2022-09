Microstrategy deține aproape 1% din toate Bitcoins, mai mult decât toate companiile publice la un loc

Pe măsură ce adoptarea Bitcoin a crescut constant, atenția s-a îndreptat către companiile care îl dețin în bilanțurile lor. Lansată în atenția publicului larg de achiziția de profil înalt a Tesla de anul trecut, un flux lent, dar constant de companii au cumpărat Bitcoin în speranța că se va aprecia pe termen lung, precum și că va oferi beneficii de diversificare.

Am vrut să evaluăm care sunt companiile publice care dețin cele mai multe Bitcoin, așa că am analizat datele.

Căutați MicroStrategy pe Wikipedia și veți vedea descrierea companiei ca fiind „business intelligence, software mobil și servicii bazate pe cloud”.

În realitate, este o companie deținătoare de Bitcoin.

Dacă scoatem bilanțul lor, veniturile lor de anul trecut au fost de 510 milioane de dolari. Între timp, în prezent, dețin de cinci ori această valoare – 2,5 miliarde de dolari – în bilanțul lor sub formă de Bitcoin, în urma unei noi achiziții de 301 bitcoini în această săptămână.

Co-fondatorul Michael Saylor este omul care conduce viziunea, iar gândurile sale despre Bitcoin sunt uneori la limita închinării religioase.

„Bitcoin este un roi de viespi cibernetice care o slujesc pe zeița înțelepciunii, hrănindu-se cu focul adevărului, crescând exponențial, tot mai inteligent, mai rapid și mai puternic în spatele unui zid de energie criptată

Galaxy Digital Holdings este următoarea în clasament, deși, cu participații în valoare de doar 750 de milioane de dolari, participația lor este de trei ori mai mică decât MicroStrategy.

Este logic ca această companie de servicii financiare să aibă o mare parte din Bitcoin – este specializată în active digitale, ceea ce înseamnă că, spre deosebire de MicroStrategy, afacerea sa este legată de cea mai mare criptomonedă din lume.

Pe locul al treilea se află Voyager Digital, cu 232 de milioane de dolari în Bitcoin.

Poate că Voyager, mai mult decât oricare alta, simbolizează cât de rău au fost piețele în acest an pentru Bitcoin. Creditorul cripto a cerut protecția legii falimentului în iulie, după ce criza de contagiune a dus la un val de retrageri pe care nu a avut suficiente lichidități la îndemână pentru a le onora.

Tesla a șocat piața atunci când a cumpărat anul trecut un sac mare de Bitcoin, în valoare de 1,5 miliarde de dolari. Cu toate acestea, a anunțat în declarațiile trimestriale de la începutul acestui an că a vândut 75% din această sumă, iar în prezent stiva sa valorează doar 200 de milioane de dolari.

Aceasta constituie doar aproximativ 0,05% din oferta totală, mișcarea de a vinde fiind determinată inițial de preocupările legate de mediu în jurul mineritului Bitcoin, care este evident aproape de os pentru producătorul de autovehicule electrice.

Dacă mai contează, Elon Musk a declarat în martie că nu își va vinde personal Bitcoin (nici Ethereum sau Doge). Dar, din nou, cel mai bogat om din lume spune multe lucruri pe Twitter, cred că este corect să spunem.

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.

I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022