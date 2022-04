Miliardarul Ricardo Salinas Pliego, al treilea cel mai bogat om din Mexic conform celei mai noi liste Forbes a celor mai bogați oameni, a dezvăluit că Bitcoin reprezintă cea mai mare parte din portofoliul său lichid.

Salinas, care le recomandase anterior investitorilor să aibă cel puțin o parte din portofoliile lor în criptomoneda de referință, a vorbit joi la conferința Bitcoin 2022 de la Miami.

„Am un portofoliu lichid. Am 60% în Bitcoin și titluri de valoare Bitcoin și apoi 40% în stocuri de active fizice, precum petrol și gaze și aur. Și iată-mă aici”, a menționat președintele Grupo Elektra.

Luându-ne după afirmațiile sale, deținerile totale de Bitcoin și produse conexe ale lui Salinas Pliego au crescut semnificativ în ultimii doi ani. În 2020, miliardarul mexican a spus că are aproximativ 10% din portofoliu în BTC.

Ca și atunci, cele mai recente comentarii ale sale sugerează că Bitcoin este o investiție mai bună decât deținerea de obligațiuni guvernamentale.

„Cu siguranță nu am nicio obligațiune”, a spus el în cadrul unui grup la conferință. El a continuat să numească obligațiunile „o investiție teribilă”, de care nu s-ar atinge nici măcar cu o „prăjină de 3 metri”.

În condițiile în care obligațiunile sunt pe cale să înregistreze cele mai slabe randamente din ultimii peste șaptezeci de ani, pe fondul înăspririi monetare a băncii centrale și al creșterilor ratelor dobânzii, Salinas spune că Bitcoin reprezintă un activ mai bun. Despre performanța obligațiunilor, el a spus:

„Sunt pur și implu cel mai rău lucru. Adică, cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla este să-ți recuperezi 100 de dolari. Acesta este cel mai bun lucru care se poate întâmpla .”

I want to thank @TheBitcoinConf for giving me the opportunity to speak about “what’s next”, it was a pleasure to meet you all 😌.

“Please… don’t put your future in government’s hands, you and I know how does that always ends, stay away from #FIAT money, invest in #btc” pic.twitter.com/sjVvbbZKcY

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 7, 2022