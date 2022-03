Minerii PoW Ethereum sar din barcă și determină creșterea cu 79% a Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) a fost una dintre criptomonedele cu cea mai bună performanță în ultimele 7 zile. Experții susțin că o mare parte din această creștere a fost declanșată de o migrare puternică a minerilor Ethereum Proof of Work în ETC. Iată ce știm:

Ethereum Classic (ETC) a crescut cu aproape 80% în ultimele 7 zile.

Minerii Ethereum Proof of Stake trec la ETC în număr mare.

Acest lucru vine în momentul în care lanțul condus de Vitalik încearcă să lanseze Proof of Stake Ethereum 2.0.

Sursa datelor: Tradingview

Modul în care Ethereum 2.0 va modela ETC?

Se așteaptă ca saltul brusc al ETC observat în ultima săptămână să continue. De fapt, mulți experți consideră că, cu cât ajungem mai devreme la Ethereum 2.0, cu atât mai mult va crește ETC. Conform estimărilor actuale, se așteaptă ca Ethereum să facă complet tranziția la Proof of Stake până la sfârșitul anului 2022. Acest lucru va oferi oportunități uriașe de câștig pentru investitorii cripto.

„Pentru industrie în ansamblu, ne așteptăm ca staking-ul să devină o afacere mare”, spune David Lawant, director de cercetare la Bitwise Asset Management. Firma are active de peste 1,3 miliarde de dolari, inclusiv un portofoliu de cripto. De asemenea, se vorbește că tokenomia pe Ethereum și alte lanțuri vor domina investițiile cripto.

„Tokenomia va juca un rol important în viitorul comerțului global cu blockchain-urile pe scaunul șoferului”, spune Adrian Pollard de la HollaEx.

Dar trecerea către ETC ar putea pune presiune și asupra Ethereum-ului însuși. Recent, ETH a reușit să depășească 3000 USD și a rămas acolo câteva zile. Trecerea către Ethereum 2.0 este probabil să fie puțin destabilizatoare, dar în cele din urmă, valoarea pe termen lung a ETH rămâne încă promițătoare.

Este Ethereum Classic (ETC) o achiziție bună?

Trecerea către Ethereum 2.0 va fi finalizată în acest an, așa că mai este mult timp până se va întâmpla. Ne așteptăm ca ETC să continue să crească în această perioadă. Deci, cel puțin pe termen scurt, moneda chiar merită cumpărată. Am putea obține câștiguri foarte mari înainte de încheierea anului.