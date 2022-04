Cel mai mare exchange din lume după volumul de tranzacționare listează oficial MobileCoin (MOB) astăzi la 10:00 (UTC). Perechile de tranzacționare disponibile pentru această monedă vor fi MOB/BTC, MOB/BUSD și MOB/USDT.

Dacă sunteți atras de funcții unice și doriți să aflați cum și unde să cumpărați MobileCoin, acest ghid este pentru dvs.

Dacă doriți să băteți fierul cât este cald, ar fi bine să achiziționați MOB acum înainte de a fi lansat pe Binance. Odată ce se întâmplă acest lucru, este posibil ca prețul său să crească dramatic.

Cum să faceți asta?

MobileCoin este prima criptomonedă cu emisii negative de dioxid de carbon. Este conceput pentru a fi folosit ca numerar digital pe telefonul dvs. Fundația MobileCoin coordonează și încurajează o comunitate globală de dezvoltatori care lucrează împreună pentru a crea împreună cea mai simplă rețea de plăți criptate posibil.

Platforma oferă o recuperare ușoară a portofelului. Vă puteți recupera portofelul dacă vă pierdeți telefonul fără a vă baza pe un furnizor în ceea ce privește cheile dvs. private.

Întregul registru este opac, tranzacțiile individuale sunt protejate criptografic, iar rețeaua folosește forward-secrecy.

Majoritatea tranzacțiilor durează mai puțin de zece secunde, așa că plățile au loc instantaneu. Nu în ultimul rând, platforma este ecologică, oferind securitate intuitivă la scară fără deșeuri electrice.

Având în vedere cât de greu este să faceți o predicție precisă asupra criptomonedelor, nu ar trebui să luați niciodată decizii care vă afectează finanțele înainte de o analiză aprofundată a pieței. Nu investiți mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

Digital Coin Price sunt optimiști în ceea ce privește MOB. Se tranzacționa cu puțin peste 5 USD în momentul scrierii acestui articol. Predicția lor este următoarea:

☄️@Mobilecoin and @Nexo to be listed on @Binance#Binance will list #MobileCoin $MOB and #Nexo $NEXO at 10:00 (UTC) on April 29.

👉 https://t.co/BHBqLRJQXl pic.twitter.com/mbCafimh72

— Cryptolaxy #StandWithUkraine 🇺🇦 (@Cryptolaxy) April 29, 2022