Prețul live Floki Inu astăzi este de 0,000044 USD, cu un volum de tranzacționare în ultimele 24 de ore de 12,3 milioane USD. Floki Inu a crescut cu 19,40% în ultimele 24 de ore după anunțul privind listarea pe bursa cripto HUOBI. Dacă sunteți atras de caracteristici unice și doriți să aflați cum și unde să cumpărați Floki Inu, acest ghid este pentru dvs.

Deoarece FLOKI este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra FLOKI folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra FLOKI chiar acum, urmați acești pași:

Vă sugerăm Binance, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați SushiSwap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv FLOKI.

Floki Inu este o monedă meme cu tematică câine care se auto-intitulează o mișcare, numită după Shiba Inu al lui Elon Musk. Musk este un cunoscut fan al Dogecoin, deși a negat public că deține vreun SHIB.

Floki Inu susține că lucrează la trei proiecte de utilități emblematice: un metavers de jocuri NFT numit Valhalla, o piață NFT și de marfă numită FlokiPlaces și Floki Inuversity, o platformă de conținut și educație.

Floki Inu vrea să se deosebească de alte monede meme combinând memele cu utilitatea. Viziunea pe termen lung a echipei este de a crea un ecosistem autonom și descentralizat, inclusiv parteneriate strategice.

Ecosistemul își propune să dezvolte utilitate pe token și să dezvolte cazuri de utilizare pentru marca Floki Inu prin NFT-uri, jocuri și funcții financiare descentralizate.

Având în vedere cât de greu este să faceți o predicție precisă asupra criptomonedelor, nu ar trebui să luați niciodată decizii care vă afectează finanțele înainte de o analiză aprofundată a pieței. Nu investiți mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

DigitalCoinPrice sunt optimiști în ceea ce privește Floki Inu, prezicând că va atinge 0,00008 USD în 2023 și 0,00009 USD în 2024. Price Prediction preconizează, de asemenea, un preț de cel puțin 0,00008 USD în 2023.

În opinia lor, Floki Inu poate ajunge până la 0,0001 USD anul viitor. În 2024, 1 FLOKI va tranzacționa între 0,00013 USD și 0,00014 USD.

🚀 $FLOKI = Life Changing Money

You've had TWO opportunities to change your life since the 2020 dump and you're probably getting a THIRD. Don't take it for granted.

Get #FLOKI for max ROI and go from:

9-5 = financial freedom

Job = time for your passion

Debt = peace of mind

💪🏼 pic.twitter.com/21vhukn8Gf

— Oliver Moon (@oliverm8n2882) March 1, 2022