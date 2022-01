Creșterea Bitcoin de la minimele recente ar putea fi împiedicată dacă criptomoneda emblematică scade din nou sub 37.000 de dolari, cu pierderi suplimentare probabile, având în vedere potențialul unei noi presiuni de vânzare pe piețele financiare tradiționale.

Într-un astfel de scenariu, prețul Bitcoin s-ar putea retrage în zonele majore de cerere în intervalul de 35.000-33.000 USD și ar putea vedea pierderile sale cumulate de când a atins un vârf istoric atingând +50%.

În timp ce scăderea ar putea fi un semnal îngrijorător pentru criptomoneda de top, analiștii de la Morgan Stanley spun că acest lucru nu ar fi ceva ieșit din comun.

Sheena Shah, directorul de cercetare cripto din cadrul bancă, a declarat că a recunoscut în raport că nu este ușor de estimat care este valoarea ”reală” a unui criptoactiv, mai ales având în vedere natura speculativă a clasei de active.

Conform articolului, corecția Bitcoin se află încă în perimetrele unui bear market observate în ciclurile anterioare. Datele istorice arată că prețul Bitcoin a scăzut masiv în aproximativ 15 piețe bear pe parcursul existenței sale, cu cel mai recent declin de 50% sau mai mult nefiind deci un caz izolat.

Banca indică nivelul de preț cheie în acest ciclu de piață la 28.000 USD, reprezentând minimul de 52 de săptămâni al monedei. Dacă o revenire se întărește și BTC/USD se menține la 45.000 USD, atunci piața se poate aștepta la și mai multe câștiguri pe fondul unui potențial rally.

Morgan Stanley consideră că investitorii ar trebui să urmărească cu atenție piețele, scenariul probabil fiind că activele cripto vor rămâne corecție pe fondul tendințelor macro.

Cei de la Rekt Capital sunt cam de aceeași părere, remarcând luni, când Bitcoin s-a retras de la maxime de 38.300 de dolari, că BTC/USD ar putea vedea încă o erupție falsă. Aceștia spun că ar fi important să ținem cont de un astfel de scenariu, în care Bitcoin vede o întoarcere în sus doar pentru a se retrage brusc.

Previous #BTC Weekly Candle Closes below the red resistance have preceded fake-breakouts in the form of upside wicks (red circles)

Important to consider this scenario over the coming days, should BTC accelerate upward but fail to flip red into support$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/4YnkBzXOvT

— Rekt Capital (@rektcapital) January 31, 2022